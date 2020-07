El actor coreano y MC de programas de entretenimiento Shin Hyun Joon es foco de controversia luego de que un exmánager lo denunciara públicamente por maltrato durante 13 años. Como respuesta, Shin negó lo sucedido y aseguró estar decepcionado por las acciones de quien consideraba “su amigo”.

Durante una entrevista con Sports Today el 9 de julio, Kim Gwang Seob de 52 años, quien fue director de HJ Film (compañía productora) y representante artístico del actor de doramas, declaró que su relación laboral con el famoso comenzó como amigos. Luego, en 1995 se convirtió en su mánager por pedido de Shin Hyun Joon.

Según sus declaraciones, los primeros dos años recibió un salario mensual de 500 dólares que no cubría sus necesidades, pero lo aceptó porque “pensó que era su deber hacer sacrificios por el artista”.

Shin Hyun Joon. Foto: Sports Chosun

Luego habría tenido un incremento hasta 849 dólares pero solo duró seis meses pues le prometieron reemplazarlo con el 10% de comisión si conseguía ofertas de producciones y comerciales.

“Al término de los noventas, ayudé a conseguir CF para ropa y celulares por un monto de 170.000 dólares. En retorno solo recibí 1.600”, contestó Kim y agregó que no pudo protestar porque el acuerdo no había sido formal.

“Mientras trabajamos juntos no tuve contrato escrito. Pedí un contrato pero no me escuchó. Por largo tiempo no tenía salario mensual y los porcentajes de comisión no se materializaron”.

Además del tema económico, el ex representante acusó al intérprete de Escalera al Cielo de hablarle con dureza al pedirle ofertas en películas. “Entiendo completamente que tenga pasión por su trabajo pero fue difícil que se irritara, me maldijera y presionara”.

Asimismo, Kim señaló que habría sido obligado a cuidar a la madre del actor. El exmánager asegura que tenía que llevarla a hacer compras, recogerla de sus actividades, lavar su auto, entre otros quehaceres.

“Perdí la voluntad de vivir y ahora confieso esto para recuperar mi nombre. No quiero que otros se conviertan en víctimas como yo”.

El pronunciamiento de Shin Hyun Joon

Horas después, el conocido anfitrión de Entertainment Weekly de KBS contestó cada argumento en su contra en un pronunciamiento por su agencia HJ Film.

“Estoy en shock. Cuando dos personas trabajan juntas por tantos años, ¿acaso es imposible tener conflictos? Pero si una de aquellas lo enmarca como denuncia, esa podría ser otra forma de violencia”, comentó Shin.

“Si hubieron quejas o preguntas que no se resolvieron podríamos habernos encontrado y hablar sobre ello. Antes de que Kim fuese mi representante, era un amigo al que conocí desde que tenía 20 años. ¿No es común que los amigos se traten sin formalidades? Era natural que usara frases directas al hablar con él y Kim también lo hacía conmigo”.

Shin Hyun Joon. Foto: Sports Chosun

Sobre el tema del trato a su madre, Shin Hyun Joon replicó que en calidad de amigos, ambos hacían esos favores a sus respectivas familias. Por otro lado, la agencia expresó que el representante dejó de trabajar con ellos hace siete años y desde entonces cambió su teléfono. El actor trató de mantener el contacto pero no logró conseguir su información.

El recordado ‘Tae-wa’, que ahora es popular en su faceta de conductor de televisión, tenía agendado aparecer en un episodio de The return of superman con su hijo. La producción del show comunicó que están evaluando si procederá o no.

