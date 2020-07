BTS sobre ‘Your eyes tell’: “Aunque todo sea difícil creemos que hay luz en el futuro”

Continuando con sus promociones en Japón, el grupo BTS ofreció una entrevista exclusiva a la edición Billboard de ese país, donde destacaron su participación con el tema principal de la película Kimi no Hitomi ga ga Iku ga ni ga te (en inglés: Your eyes is asking your eye).

La canción “Your eyes tell” fue escrita por Jungkook y es una colaboración profunda y dramática para la historia de amor que es tocada en la película.

BTS. Créditos: Billboard Japón

Cabe mencionar que este single está incluido en el cuarto álbum de BTS en Japón llamado Map of the soul:7 - The journey el cual será lanzado el 15 de julio.

Como era de esperarse, los miembros de Bangta Boys se encuentran muy emocionados por este trabajo de la mano de la productora de la película Hitomi ga ga Iku ga ni ga te.

“Estamos muy contentos de poder participar en una cinta tan maravillosa”.

Asimismo, reconocieron las habilidades de compositor del menor de BTS.

“Jungkook participó escribiendo la canción, queremos que escuchen la hermosa melodía, el mensaje es ‘aunque las cosas sean difíciles creemos que hay luz en el futuro reflejado en tus ojos'. Si escucha el tema y miran la película sentirán que están muy conectadas”.

Por otro lado, Yuriko Yoshitaka también comentó sobre la participación del grupo K-pop y resaltó la influencia positiva que tienen en sus fans por lo que transmiten con su arte.

“Estoy sorprendida y agradecida con BTS por escribir el tema principal de la película. La inclusión de la música (del grupo) profundiza la visión del mundo de la cinta y siempre han realizado un trabajo maravilloso”.

