Pocos saben que puedes ver todos los estrenos de doramas completamente gratis, subtitulados y doblados al español en Netflix y otras famosas plataformas, de forma totalmente legal, sin violar ninguna ley en internet.

En este artículo te revelaremos toda la información que debes de saber para disfrutar los mejores kdramas como The king: Eternal monarch, Crash landing on you, Itaewon class y otras producciones surcoreanas.

PUEDES VER Doramas coreanos que se estrenan en Netflix en julio del 2020

¿Dónde ver doramas ONLINE GRATIS en español latino?

En internet existen diversas páginas en las que puedes ver sin costo los mejores y últimos estrenos de dramas surcoreanos; sin embargo, muchas de ellas son de dominio ilegal y podría ser afectado al ingresar a estos sitios sin protección, con virus que en el peor de los casos malogrará su PC.

En cambio, si lo que busca es ver todo el contenido de series completamente gratis, existen dos conocidas y confiables páginas o plataformas streaming, las cuales mencionaremos a lo largo del artículo.

Doramas GRATIS. Créditos: Netflix

PUEDES VER Doramas coreanos que se estrenan en julio del 2020 [VIDEOS]

¿Cómo ver doramas ONLINE GRATIS?

Usted no necesitará de una computadora, laptop o celular para ver doramas online y tampoco realizar un pago elevado para poder disfrutar de aquellas producciones disponibles en Corea del Sur como los legendarios Boys over flowers, Hotel del luna o Meteor Garden, así como los últimos estrenos como It’s okay to not be okay.

Doramas GRATIS. Créditos: Netflix

PUEDES VER Sonata de Invierno: Park Yong Ha es recordado por amigos a 10 años de su muerte

¿Cómo ver doramas coreanos en español latino?

Una dificultad para muchos amantes de los kdramas son los subtítulos, muchos prefieren contenido en su idioma, por lo que diversas plataformas streaming han añadido este formato a su catálogo.

PUEDES VER Kim Bum y Lee Dong Wook: imágenes adelanto del nuevo dorama Tale of gumiho

¿Cómo descargar doramas subtitulados o en español?

Cuando empezó el boom de series coreanas en Latinoamérica, muchos luchaban con encontrar producciones subtituladas y varias de las páginas web de doramas se iniciaron gracias al trabajo de los mismos fans, quienes estudiaban el idioma, traducían y compartían sin costo.

¿Cómo ver doramas en español GRATIS en Netflix?

Netflix es una de la plataformas que en los últimos años ha ganado popularidad no solo por el contenido variado en su catálogo, sino por apostar por las producciones asiáticas.

En especial los doramas, y podrás verlos completamente gratis con solo suscribirte AQUÍ y podrás empezar a gozar de todo los beneficios por 7 días. Pasado el tiempo de prueba podrás inscribirte en el plan que mejor te convenga.

Doramas. Créditos: Netflix

¿Cuáles son los doramas originales de Netflix?

Tal y como mencionamos líneas arriba, Netflix cuenta con doramas originales como Love alarm, My Holo love, Unrequited love, Accidentally in Love.

También se podría considera a Crash landing on you, The king: Eternal monarch o It’s okay not be okay como contenido original de la plataforma streaming porque las productoras comparten los derechos a canales surcoreanos.

PUEDES VER Seo Ye Ji pone nervioso a Kim Soo Hyun en el detrás de cámaras de It’s okay to not be okay

¿Cuáles son los mejores doramas en Netflix?

Entre los mejores doramas que puedes encontrar en Netflix se encuentra The king: Eternal monarch, el cual se mantuvo dentro del Top 10 durante su emisión.

Asimismo, Boys over flowers acaparó la atención de los suscriptores al regresar a la plataforma de streaming.

PUEDES VER Kim Bum: las actrices que atraparon el corazón del galán de Boys over flowers

¿Qué estrenos en doramas hay para julio?

Existe una extensa lista de estrenos de doramas programados para julio en Netflix y los canales coreanos.

AQUÍ podrás ver todos los lanzamientos en Corea del Sur.

Y AQUÍ aquellos estrenos de doramas en Netflix.

netflix, estrenos, doramas, kdramas, julio 2020, was it love, elegant friends, Descendant of the sun, hotel del luna

VIKI doramas gratis

Otra página web para ver doramas gratis es VIKI, un portal que se fundó a punta del esfuerzo de fanáticos que traducían el contenido y lo compartían.

Poco a poco fueron creciendo y hoy en día se han convertido en uno de los web site con contenido original y centro de transmisiones de canales coreanos en vivo.

Doramas. Créditos: Viki Rakuten dramas

PUEDES VER Still 2gether: filtran videos de las grabaciones del drama tailandés

Páginas para ver dramas tailandeses sub español

Además de la ola Hayllu, existe una creciente alza en cuanto a los fanáticos de dramas tailandeses, y a diferencia de Corea del Sur, en este país existe un canal conocido como GMMTV que comparte su contenido completamente gratis desde YouTube.

Este medio de Tailandia es conocido por producciones como las de 2gether the series, The Shipper, Theory of Love o Dark Blue Kiss: The Series.

Uno de los recientes éxitos fue el de 2gether the series, protagonizado por Bright Vachirawit y Win Metawin.

Aquí puedes acceder a dramas tailandeses completamente gratis. Emiten capítulos semanales sin costo, además de programas de variedad protagonizados por los mismos actores.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.