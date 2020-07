BTS: la encantadora historia de J-Hope y sus fotos como estudiante

Entre las múltiples razones por las que BTS se convierte en trending topic (la más reciente por la celebración del ARMY Day), resurgió una relacionada a J-Hope.

La historia del ‘Golden hyung’ y sus tiernas fotos de su época como estudiante de secundaria se hicieron viral en Twitter, a pesar de tener su origen en una publicación realizada en 2015.

En una reseña sobre el video musical “I NEED U” de BTS (perteneciente a su tercer EP The Most Beautiful Moment in Life, Part 1), publicado en un blog gestionado por tres estudiantes de medicina, el autor del post revela cómo conoció a J-Hope.

“BTS es el único grupo de ídolos de chicos al que vigilo porque uno de los miembros es un amigo que conocí en la escuela secundaria”.

“[…] También terminamos yendo a la misma escuela intermedia y seguimos siendo amigos hasta que nos encontramos en la misma clase durante nuestro último año. El amigo al que me refiero es J-Hope (Jung Hoseok)”.

Captura de la entrada del blog sobre J-Hope (BTS) publicado en 2015. Crédito: Twitter

Durante su convivencia junto a ‘Hobi’, notó que este era muy talentoso.

“Hoseok era bueno bailando y tenía muchas habilidades desde la secundaria.

“Incluso lo recuerdo haciendo un espectáculo de baile en nuestro festival escolar. También hizo varios concursos de baile y ganó premios también”.

Fotografía de Hoseok (BTS) publicado por un amigo de su infancia. Crédito: Twitter

Fotografía de Hoseok (BTS) publicado por un amigo de su infancia en 2015. Crédito: Twitter

Como bien relata con el tiempo ambos tomaron caminos diferentes. Sin embargo, reconoce que antes de que eso sucediera quiso inmortalizar su amistad con varias fotos, pronosticando que algún día Jung Hoseok se convertiría en una estrella.

“En aquel entonces tomamos estas fotos diciendo: “Tal vez estas fotos aparecerán más tarde como ‘fotos pasadas de Jung Hoseok’” y en realidad se ha convertido en una realidad”.

“Hoseok, continuaré apoyándote desde lejos. Así que por favor continúen mostrándonos lo mejor”, concluye.

El amigo de J-Hope dijo haber estado seguro que este se convertiría en un artista famoso. Crédito: Twitter

J-Hope durante su periodo como estudiante años antes de debutar con BTS. Crédito: Twitter

