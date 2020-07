BLACKPINK: Niall Horan interactúa con Rosé en redes sociales

BLACKPINK es el grupo femenino del momento. Lo prueba la atención que recibió su última canción How you like that (récord a la premiere por YouTube más vista) y que varios artistas extranjeros también son seguidores de su música.

En mayo, el cuarteto lanzó “Sour Candy” con Lady Gaga quien las eligió para ser parte de su álbum Chromatica tras reconocerlas como “mujeres realmente talentosas”. También fueron mencionadas por Thalía, Rebecca Black y tuvieron “guiños” en redes sociales por parte de Ariana Grande y Dualipa.

El 8 de julio, Rosé hacía una transmisión en vivo tras culminar la segunda semana de promociones para “How you like that”. La integrante de origen australiano estuvo respondiendo preguntas entre los miles de comentarios que recibió.

Los ojos atentos de BLINK, su fandom, captaron la presencia de un fanboy con cuenta verificada entre el mar de fans que saludaban a la superestrella K-pop. Se trataba de Niall Horan, que estaba pendiente del Insta Live de Rosie.

El irlandés que fuera parte de One Direction le envió varios emojis a la cantante: una cara sonriente y un gesto de saludo.

Rosé en Instagram Live. Foto: captura

A pesar de los mensajes de Horan, aparentemente Rosé estaba bastante concentrada en comunicarse tanto en coreano como en Inglés y no se percató ni de él, ni de otro fanboy verificado que también estuvo en la transmisión: Keegan Alley, actor de Pretty little liars.

Rosé en Instagram Live. Foto: captura

Sin embargo, esta no es la primera vez que Niall muestra su fanatismo por las “chicas de negro y rosado”. En una entrevista del 2019 para Los40, el actual solista mencionó que su “gusto musical culposo” era BLACKPINK.

“Tal vez no esperarías que alguien como yo le gusten las girlbands de K-pop, pero las amo. Son increíbles”, declaró en aquella oportunidad.

