El 7 de julio, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, las actrices Song Hye Kyo y Goo Hye Sun se sumaron a los lamentos por la repentina muerte del mundialmente famoso compositor y director de orquesta, Ennio Morricone, ocurrida el 6 de julio.

Mediante un storie, la protagonista de Descendants of the Sun recordó al maestro italiano a través de una de sus obras más famosas, Deborah’s theme.

7.7.2020. Song Hye Kyo publicó está imagen en recuerdo al compositor Ennio Morricone. Crédito: Instagram

La pieza musical fue escrita en 1970, para luego ser incorporada en la banda sonora de la película Once Upon a Time in America (Érase una vez en América, en español) de 1984.

En la cinta protagonizada por Robert de Niro, la pista de Deborah’s theme se escucha mientras el personaje principal, Noodles, mira melancólicamente por la ventana recordando su infancia.

En el caso de Goo Hye Sun, la recordada ‘Jandi’ de Boys over flowers, compartió en su perfil de Instagram, dos fotografías del momento en que conoció en persona al compositor italiano.

Acompañando a las imágenes (sin datar), la actriz y directora de cine escribe: “En memoria de Ennio Morricone”.

7.7.2020. Goo Hye Sun publicó está imagen en recuerdo al compositor Ennio Morricone. Crédito: Instagram

El músico italiano falleció a los 91 años. Su legado se distribuye entre las bandas sonoras de más de 400 películas, mientras que en sus últimas palabras (reseñadas en una carta) dice: “Yo, Ennio Morricone, he muerto”.

Goo Hye Sun y Ennio Morricone en una fotografía del recuerdo. Crédito: Instagram

