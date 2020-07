It’s okay not to be okay ha capturado a la audiencia de doramas durante esta temporada de estreno gracias a sus múltiples e irresistibles características, entre las que destaca su protagonista femenina Seo Ye Ji.

La actriz de 30 años se presenta en el drama psicológico con un personaje complejo que irrumpe en la vida de Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) para transformar por completo su mundo.

Si bien las miradas se han centrado en el talento interpretativo de la famosa, su apariencia física también es un tema recurrente en los foros de conversación coreanos, principalmente los outfits que usa.

Esta situación tuvo uno de sus picos más altos luego de que el episodio de It’s okay to not be okay emitido el 5 de julio en Netflix y tvN dejara al descubierto la cintura de Seo Ye Ji.

Seo Ye Ji, It's okay to not be okay

Calificada como ‘diminuta’ y ‘de avispa', no solo generó comentarios positivos sino también preocupación. La actriz que mide 1.69 metros pesa menos de 48 kilos.

Seo Ye Ji, It's okay to not be okay

A raíz de esta situación también resurgió un tópico relacionado al cuerpo de Seo Ye Ji: en el pasado, había mencionado que temía mostrar su cuerpo en bikini.

¿Cuál era la razón de su miedo? Durante su participación en una edición del 2018 del programa Knowing Brother terminó confesándose antes los panelistas.

Según contó a Kim Heechul de SUPER JUNIOR, Kang Ho Dong y más, mientras se encontraba en España una abuela con la que vivía le pidió que le acompañe a la piscina.

Seo Ye Ji, It's okay to not be okay

En un primer momento se negó porque no tenía bikini, pero la abuela terminó convenciéndole de que podía usar su ropa interior porque no habría nadie en el lugar.

Una vez en la piscina todo transcurría con normalidad; sin embargo, un grupo de varones españoles apareció. La abuela, señalándola, se río de ella y luego los hombres desconocidos se sumaron a la burla.

Como resultado, la bella actriz Seo Ye Ji desarrolló su miedo. A la fecha, no ha vuelto a hablar de manera pública sobre el tema. Aquí, el video en el que cuenta su traumática experiencia.

