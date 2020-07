Seo Ye Ji pone nervioso a Kim Soo Hyun durante rodaje It’s okay to not be okay

Ambos actores no tienen miedo de jugarse bromas en pleno rodaje de It’s okay to not be okay y esto quedó demostrado en el video que compartió tvN sobre el detrás de cámaras de los episodios 5 y 6 del drama transmitido por Netflix.

Una vez más la buena química que comparten Seo Ye Ji y Kim Soo Hyun hacen contagiar de carcajadas a todos los presentes durante las grabaciones del krama, también conocido como Psycho but it’s okay.

En los detrás de cámaras (o behind the scenes, en inglés) del dorama se puede ver cómo existe esa cercanía entre ambos actores; sin embargo, algunas acciones de la coprotagonista dejaron sorprendido en varias oportunidades al intérprete de Gang Tae.

En un video viral editado por los fans de las grabaciones de los capítulos 5 y 6 se puede ver todas las veces que Seo Ye Ji pone nervioso a Kim Soo Hyun.

En la primera escena actuando con realismo, mientras practicaban, ella golpeó la máquina dispensadora de bebidas para quedar a pocos centímetros del rostro del protagonista.

Luego cómo Seo Ye Ji se burla por el curioso caminar de Kim Soo Hyun.

Según la secuencia del video viral, después de terminar de grabar en el hotel se trasladaron a la casa alquilada de Gang Tae, donde nuevamente la actriz asustó a su compañero.

Cuando Kim Soo Hyun repasaba la escena con el director del dorama, en la que debía acariciar la mejilla de Seo Ye Ji; ella se gira y termina rosando sus labios con la palma de la mano de él.

Al suceder esto, el actor de 32 años retira su brazo con rapidez mientras la intérprete de Moon Young se ríe ante este accionar.

Aquí le dejamos el video completo del detrás de cámaras de It’s okay to not be okay.

Tráiler del ep 7 de It’s okay to not be okay

Recuerde que It’s okay to not be okay estrena nuevos capítulos cada semana (los sábados y domingos) por tvN para Corea del Sur y Netflix para el resto del mundo.

