El drama It’s okay to not be okay tiene una historia impactante y poco frecuente en la industria. Al igual que The king: Eternal monarch, que registró un rating totalmente parcial entre el público de Netflix y aquellos que lo sintonizas a través del canal tvN en Corea del Sur, It’s okay not to be okay pasó por la misma situación.

Como se sabe, el dorama es transmitido todos los sábado y domingos de cada semana desde el 20 de junio.

En tal sentido, cada estreno de un nuevo capítulo de It’s okay to not be okay se posiciona dentro del TOP 10 en Netflix, mientras que en Corea del Sur el último episodio (1x06) logró picos de 5,9 %.

El drama protagonizado por Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji alcanzó los primeros puestos de popularidad en la plataforma streaming en 16 países, en los que se encuentran Perú, Australia, Honduras, Hong Kong, Japón, Panamá, Tailandia, entre otros.

Cabe mencionar que, luego de la emisión del kdrama de un nuevo capítulo recién se sube el contenido a Netflix.

Choi Daniel en It’s okay to not be okay

Luego de una larga ausencia en la pantalla chica, el actor Choi Daniel realizará una aparición especial en It’s okay to not be okay.

Según dijeron fuentes cercanas al artista de 34 años de edad, habría filmado sus escenas la semana pasada, por lo que no se sabe en qué episodio hará su cameo.

