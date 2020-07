Goo Hye Sun: ‘Es una coincidencia que todavía estoy viva’ [FOTOS]

La estrella surcoreana Goo Hye Sun está cerca de iniciar una nueva etapa en su vida: si la mediación en su proceso de divorcio llega a buen puerto, será oficialmente exesposa de Ahn Jae Hyun.

El evento señalado se realizará a mediados de agosto y podría poner final a la polémica en la que los actores se sumergieron desde agosto pasado, cuando se hizo pública su separación y sus respectivas versiones de los hechos.

A casi un mes de su primer encuentro en la corte con su aún esposo, Goo Hye Sun ha compartido en Instagram un listado con reflexiones personales y recomendaciones que sigue en su vida.

Su post, realizado el 6 de julio no ha pasado desapercibido pues algunas frases resultarían preocupantes para sus seguidores.

En tanto la publicación en general que estuvo acompañada de la leyenda “Mi memo...es un poco duro, ¿no?”, recuerda un sonado aspecto de su proceso de divorcio: el listado de exigencias solicitadas a Ahn Jae Hyun cuando iniciaron su vida de casados.

Reglas que debía seguir Ahn Jae Hyun. Imagen: Instagram Goo Hye Sun

Un total de 24 oraciones exponen el lado más profundo y personal de Goo Hye Sun. Estas son las reflexiones compartidas por la recordada Geum Jan Di de Boys over flowers.

1. Soy una polilla tigre.

2. Nada es estable.

3. Es una coincidencia que todavía estoy viva.

4. Si hablas en serio, eso significa que has perdido.

5. Si estás perdiendo ganancias, reduce tu consumo.

6. Si tienes frío, ponte algo de ropa.

7. La muerte es una continuación de la vida.

8. El conocimiento es vivir.

9. No hagas las cosas lentamente. Hazlo rápido.

10. Hay un límite para tu resistencia. Toma el control de tu mente.

11. Mira hacia el futuro, pero tampoco mires demasiado lejos.

12. Las citas son algo muy peligroso.

Goo Hye Sun en Instagram, el 7 de julio del 2020.

13. Bienvenida a la lluvia.

14. Los seres humanos son clientes.

15. Sé optimista.

16. Sé independiente.

17. No te sientas cómodo. Estar incomodo.

18. La noche no es peligrosa. Soy el mas peligroso.

19. El orgullo es lo que te alimenta.

20. No te duermas.

21. La curación es innecesaria.

22. No te sientes. No te acuestes. No comas

23. Si estás luchando, gana. No te dejes golpear. Sé el que golpee.

24. Perder es perder.

