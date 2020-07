El grupo femenino BLACKPINK y su canción “How you like that” no solo están haciendo historia superando récords registrados por otras agrupaciones, sino que ahora son reconocidas por artistas y personajes de talla internacional como los famosos Power Rangers.

Todo empezó con una publicación desde la cuenta oficial de la serie de los adolescentes superhéroes en Twitter, donde retuitearon el post de una internauta en la que los comparaba con las idols K-pop.

En referencia a la pose que realiza BLACKPINK al inicio de su coreografía de “How you like that”, que es muy similar a la legendaria postura de los Power Rangers al finalizar su “transformación”.

La publicación superó los 11.500 retuits y más de 36.600 me gusta.

Créditos: Power Rangers

Pero eso no fue todo, el perfil verificado de los Power Rangers hizo un segundo comentario solicitando un video de las BLACKPINK.

Créditos: Power Rangers

Y en respuesta a esta petición el usuario @jenniedebuts posteó un video usado como VCR en el concierto de las chicas de YG Entertainment en la que realizan una intro similar a los superhéroes adolescentes.

PUEDES VER Jennie de BLACKPINK y Kim Doyeon de Weki Meki tienen tierna interacción [VIDEO]

Además de este hecho viral, hubo otro que también acaparó la atención de los BLINK, ya que KRUNK, el muñeco de oso creado por la YG viene realizando curiosos videos promocionando la nueva canción de Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo.

En uno de sus recientes clip, compartió su reacción al ver el MV de “How you like that”.

KRUNK realiza diversas acciones cada vez que una integrante de BLACKPINK aparece en el televisor, al final de video viral cae de espaldas al simular se abofeteado por Lisa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.