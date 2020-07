La mayoría de personas en Latinoamérica han visto o escuchado sobre Yo soy Betty, la fea. Lo que pocos saben es que existe un remake coreano llamado She was pretty, que fue exitosa al igual que su versión original.

Si todavía no has visto el dorama, a continuación te contaremos todos los detalles para que puedas disfrutar de esta producción protagonizada por Hwang Jung Eum y Park Seo Joon.

She was pretty, dorama remake de Yo soy Betty, la fea. Créditos: MBC

Sinopsis de She was pretty, versión coreana de Yo soy Betty, la fea

La historia empieza con una Kim Hye Jin de niña, bonita e integrante de una familia acomodada, y también un Ji Sung Joon, un niño de baja autoestima debido a su sobrepeso.

Ambos se vuelven amigos, pero se alejan porque él debe viajar con su familia a Estados Unidos. Ella queda en la pobreza cuando la empresa de su padre se va a la quiebra.

Pasan los años y Sung Joon regresa a Corea del Sur como un apuesto y atlético líder de una compañía de modas mientras que por esas cosas del destino Hye Jin ingresa a trabajar, pero luce irreconocible debido a la psoriasis que sufre y no puede tratar por sus problemas económicos.

Él no logra identificar a su buena amiga y a ella le da vergüenza confesar quién es porque se considera “fea”.

En esta empresa también trabaja Shin Hyuk, quien se enamora de Hye Jin. Ocurren todo tipo de situaciones antes de que Sung Joon descubra que todo el tiempo estuvo cerca a su mejor amiga y primer amor.

Actores de She was pretty, versión coreana de Yo soy Betty, la fea

Hwang Jung Eun interpreta a Kim Hye Jin

Park Seo Joon, conocido por Itaewon class interpreta a Ji Sung Joon

Choi Siwon de SUPER JUNIOR interpreta a Kim Shin Hyuk

Go Joon Hee interpreta a Min Ha Ri

She was pretty, dorama remake de Yo soy Betty, la fea. Créditos: MBC

She was pretty, versión coreana de Yo soy Betty, la fea

PUEDES VER Doramas coreanos que se estrenan en Netflix en julio del 2020

Curiosidades de She was pretty

- Antes de She was pretty, Park Seo Joon y Hwang Eung Jum habían trabajado juntos en la comedia romántica de ese mismo 2015 Kill Me, Heal Me.

Hwang Eung Jum y Park Seo Joon en Kill Me, Heal Me del 2015. Créditos: MBC

- She was pretty fue el primer dorama de Siwon de SUPER JUNIOR en tres años. Fue también el último antes de su enlistamiento militar (noviembre del 2015).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.