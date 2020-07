El 6 de julio, la producción de tvN reveló el primer video de Record of Youth, el dorama juvenil con Park Bo Gum, Park So Dam y Byun Woo Seok como protagonistas.

Enfocada en el mundo de la moda, la trama cuenta la historia de Sa Hye Joon (Park Bo Gum), un famoso modelo que busca hacer su transición como actor. Junto a él, estará su mejor amigo y colega Won Hae Hyo (Byun Woo Seok), quien intenta obtener reconocimiento sin depender del nombre de su familia.

Finalmente, completa el trío protagonista Park So Dam como Ahn Jung Ha, una insegura joven que busca convertirse en maquilladora profesional.

El primer teaser de Record of Youth, ofrece un vistazo rápido de Park Bo Gum desfilando en la pasarela, cantando en un karaoke, en una foto familiar, corriendo bajo la lluvia al lado de Park So Dam, para finalmente terminar ambos frente a frente.

El 1 de julio, tvN también compartió un video de la primera lectura del guion, donde al final Park Bo Gum se dirige al público para expresar sus expectativas con respecto a Record of Youth.

“Deseo que este se convierta en un drama memorable que sea bellamente grabado. Daré lo mejor de mí”.

El interés por esta nueva producción es alta porque significaría el último proyecto de Park Bo Gum antes de ingresar a la Marina como parte de su servicio militar. Por el lado de su coprotagonita, Park So Dam constituye su primer dorama tras Cinderella and Four Knights del 2016, siendo su proyecto más reciente la película ganadora del Oscar, Parasite.

