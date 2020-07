Kim Kyung Nam vive uno de los mejores momentos de su carrera tras actuar en The king: Eternal monarch. En esta oportunidad ha sido tentado para protagonizar la nueva producción de MBC.

Al actor de 31 años se le ofreció en papel protagónico del dorama histórico Red Cuff of the Sleeve (título alternativo), programado para emitirse en 2021.

Al respecto, su agencia JR ENT emitió un comunicado el 6 de julio, confirmado el ofrecimiento.

“Es uno de los dramas por los que recibió una oferta y está revisando. Aún no se ha decidido nada”.

La trama de esta producción desarrollaría la ascensión al trono de una dama de la corte, hasta convertirse en la madre del príncipe heredero.

En cuanto a Kim Kyung Nam, interpretaría a Jeongjo, el próximo nombre en la línea de sucesión al trono tras la muerte de su padre el Príncipe Heredero Sado. El fallecimiento de su progenitor lo deja traumatizado.

Kim Kyung Nam interpreta al policía Kang Shin Jae en el dorama The King: The Eternal Monarch (SBS, 2020).

La vida de Jeongjo se complicaría al conocer a la reina Seong Deok Im, personaje ofrecido a Park Hye Soo.

La actriz de 25 años también se encuentra evaluando su participación en Red Cuff of the Sleeve, en lo que podría convertirse su primer kdrama después de tres años de actuar en Saimdang, Light’s Diary (SBS, 2017).

Park Hye Soo en una imagen promocional del dorama Saimdang, Light's Diary (SBS, 2017). Crédito: HanCinema

“Ella ha recibido una oferta de casting para el drama y lo está revisando positivamente”, declaró su agencia Huayi Brothers a finales de junio.

El guion de Red Cuff of the Sleeve estaría a cargo del escritor Jung Hae Ri, quien cuenta con experiencia en producciones históricas tras trabajar en The Emperor: Owner of the Mask (también conocido como Ruler: Master of the Mask) del 2017.

La dirección del kdrama la asumiría Jung Ji In, directora de gran renombre en la industria por su trabajo previo en Hold Me Tight (MBC, 2018), Radiant Office (MBC, 2017) y Tomorrow Victory (MBC, 2015-2016).

