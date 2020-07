Kim Bum sobre Boys over flowers: “No actué para hacerme conocido”

Antes de la emisión del capítulo 1 de Boys over flowers (BOF), ya el drama generaba gran expectativa no solo por la trama, sino por los actores que participarían, entre los que se encontraban Kim Bum, quien tras el éxito de East of Edén se animaba a interpretar a un personaje totalmente diferente.

El 7 de julio, el actor cumple 32 años de edad y muchos de sus fans recuerdan los inicio de su carrera. Por lo que en este artículo reviviremos una de sus entrevistas más recordadas a semanas del estreno del famoso dorama en 2009.

En una conferencia de prensa, un todavía novato en los doramas Kim Bum demostró a los medios que iba a ser una de las celebridades con mejores críticas en la industria.

Esta es la traducción de las preguntas y respuestas que le hicieron a uno de los F4 de Boys over flowers.

Prensa: ¿Cuánta fama sientes que estás recibiendo esos días y cómo te sientes al respecto?

Kim Bum: Debido al hecho de que Boys over flowers ya es un drama tan popular debido a las expectativas, me pone ansioso y nervioso. Eso es lo que me estimula a esforzarme más.

PUEDES VER Boys over flowers: así luce Kim Bum a 11 años del dorama

Prensa: En el drama, tu papel es un playboy. ¿Crees que a la gente no le gustarás por ese papel?

Kim Bum: Conozco a muchas chicas; sin embargo, cada vez que conozco a una chica, lo hago para que sea uno de los momentos más felices de su vida. (Mi personaje) no es la imagen completa de un mal playboy porque el límite de tiempo que comparte con cada chica, se asegura de hacer todo lo posible para cuidarla.

Prensa: ¿Qué le dices a los actores y productores de East of Edén cuando los ves?

Kim Bum: Hubo un tiempo en que el rodaje de East Od Edén y Boys over flowers se juntaron y como broma, me dirían que después de ganar fama en East of Edén, mira dónde estás ahora. Eso fue una broma, pero también me apoyaron mucho.

Por supuesto, participé en East of Eden y me encantó el drama; sin embargo, también soy parte de BOF en el papel de Yi Jeong.

Con el fin de desempeñar lo mejor en el papel de Yi Jeong, estoy poniendo todo mi esfuerzo. En el anterior dorama ya lo está haciendo muy bien, así que espero que en este también lo haga.

PUEDES VER Kim Bum: las actrices que conquistaron al galán de Boys over flowers

Prensa: Cada drama o proyecto en el que estás siempre tiene éxito, ¿hay una clave secreta para ese éxito?

Kim Bum: Bueno, no miro el drama y veo si el drama será exitoso, para poder disfrutar el trabajo que hago. Para este drama Boys over flowers, ya es bastante famoso por la trama de la historia. En mi situación, estoy bastante ansioso y espero mucho de este kdrama. No estoy actuando por la fama, pero estoy buscando ver qué tan cerca puedo llegar al personaje de Yi Jeong y esa es mi preocupación en este momento.

PUEDES VER Kim Bum y la terrible enfermedad que lo atormenta desde hace más de una década [VIDEO]

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.