Celebridades coreanas recuerdan a Park Yong Ha (Sonata de Invierno) a 10 años de su muerte

El 30 de junio de 2010, la noticia del suicidio del actor Park Yong Ha sacudió a la industria del entretenimiento de Corea del Sur (Kbiz). Sus amigos y colegas no podían explicar qué empujó al protagonista de Winter Sonata a tomar esa decisión.

El artista de 33 años se encontraba en la cima de su carrera, impulsada en gran medida por su papel protagónico en Sonata de Invierno del 2002, que lo convirtió en una de las estrellas hallyu más cotizadas.

Ahora, como en años anteriores, su tumba en el cementerio Bundang Memorial Park en Seongnam se encuentra adornada por mensajes de amigos, colegas y fanáticos que aún lo recuerdan con amor.

El famoso fotógrafo Choi Yong Bin compartió en su cuenta de Instagram un clip mostrando el lugar de descanso de Park Yong Ha.

Un año antes, Choi Yong Bin publicó la fotografía de So Ji Sub visitando la tumba de Park Yong Ha. Esto recordando que fue el actor de Oh My Venus (KBS2, 2016) quien cargó las cenizas de su amigo durante el funeral.

2019. So Ji Sub visitando la tumba de Park Yong Ha. Crédito: Instagram

So Ji Sub cargando la foto y cenizas de Park Yong Ha. Crédito: Instagram

Kim Hyung Jun, vocalista del grupo K-pop SS501, también publicó el 30 de junio una imagen de la tumba de Park Yong Ha, adjuntando en la descripción una disculpa por no visitarlo antes.

“Han pasado 10 años desde que te conocí por tanto tiempo. Como era de esperar, estoy llorando hoy. Estoy aquí después de 6 años, lo siento”.

“Honestamente, me conmovió ver los mensajes y las flores silvestres. Derramé lágrimas y lloré durante mucho tiempo. Vive bien y sé feliz en el cielo sin preocuparte por eso”.

30.6.2020. Post de Kim Hyung Jun recordando a Park Yong Ha. Crédito: Instagram

La protagonista de Hyena (SBS, 2020), Kim Hye Soo, también realizó una publicación en recuerdo del actor de More Than Love (MBC, 2000). Para ello utilizó la pista de la canción Just Like The First Day interpretada por Park Yong Ha como fondo musical de un clip monocromático en su camino a visitar su tumba.

En una triste coincidencia, en el clip se aprecia la lluvia cayendo, recordando que el apodo de Park Yong Ha en Japón era “Rain Man”, debido a que en los conciertos que brindaba siempre llovía, suceso que también se produjo durante su funeral.

Finalmente, el 5 de julio del 2020, el cantante y actor Kim Jae Joong también recordó a la desaparecida estrella compartiendo en su cuenta de Instagram las fotografías que tomó de aquel suceso.

“A mi hermano le encantaba cantar al aire libre con su guitarra […]. Han pasado 10 años desde que se fue”, escribió el vocalista de JYJ.

5.7.2020. Post de Kim Jae Joong recordando a Park Yong Ha. Crédito: Instagram

