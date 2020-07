El 7 de julio, Kim Bum llegará al umbral de los 32 años (según el calendario coreano), y aunque parece tenerlo todo, lo cierto es que el recordado So Yi Jeong de Boys over flowers debe enfrentarse día a día con un doloroso mal.

En el intervalo posterior a Haru: An Unforgettable Day in Korea (OTNC, 2010) y la preparación para su siguiente dorama Padam Padam… The Sound of His and Her Heartbeats (JTBC, 2011), Kim Bum perdió 11 kilos afectando seriamente su salud.

El diagnostico médico dictaminó que padecía osteoartritis (también conocida como enfermedad degenerativa de las articulaciones), mal que fue confirmado por su agencia King Kong Entertainment.

“Desde su exagerada pérdida de peso, Kim Bum ha estado sufriendo de artritis en sus rodillas”, declaró un vocero.

En 2018, semanas antes de su alistamiento al ejército, Kim Bum brindó una entrevista a la revista High Cut, donde habló sobre cómo sobrelleva su enfermedad.

“Fui a hospitales por mucho tiempo mientras recibía tratamiento. Continuaré yendo regularmente al hospital”, declaró el actor.

Kim Bum habló de su enfermedad en una entrevista para High Cut antes de su ingreso al servicio militar. Crédito: Instagram

Por su condición, Kim Bum cumplió con su servicio militar obligatorio como trabajo público, situación que fue explicada por su agencia King Kong Entertainment, a través de un comunicado.

"Debido a una enfermedad hereditaria, Kim Bum ha estado recibiendo tratamiento desde los 20 años. Ha tratado de superar la enfermedad a través de medicamentos y ejercicio".

Kim Bum en una rara imagen tomada durante el curso básico en el ejército antes de ser derivado a oficial de servicio comunitario.

El 13 de marzo del 2020, Kim Bum culminó su servicio militar y actualmente se encuentra inmerso en las grabaciones del dorama A tale of gumiho, junto a Lee Dong Wook, Jo Bo Ah y Kim Yong Ji. Se espera que la producción se estrene con éxito en setiembre de este año.

