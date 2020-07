Los minutos finales del quinto episodio del It’s Okay to Not Be Okay concluyeron con una impresionante vista aérea de la mansión de Go Moon Young, personaje interpretado por la actriz Seo Ye Ji.

Precisamente es este escenario el que brinda el título al capítulo: “Rapunzel of the Cursed Castle” (El castillo maldito de Rapunzel, en español).

Sumado a ello, como se vislumbra en los avances revelados por tvN, será una pieza clave en el desarrollo de la historia entre Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) y Go Moon Young (Seo Ye Ji).

Sin embargo, para algunos seguidores del dorama resultará una sorpresa descubrir que en realidad el edificio no existe como tal.

La producción de It’s Okay to Not Be Okay utilizó los terrenos de un local llamado Sanida Cafe, para instalar las rejas de la entrada a la mansión así como el frontis de la misma, siendo la parte posterior de CGI.

La cafetería en cuestión se encuentra ubicada en la ciudad de Wonju, en la provincia de Gangwon. al norte de Corea del Sur.

De igual forma, a través de su cuenta de Instagram, Sanida Cafe compartió algunos detalles de los escenarios fabricados para It’s Okay to Not Be Okay.

Por otro lado, en cuanto a los interiores del ‘castillo maldito’ fueron realizados dentro de un set grabación, según se aprecia en las imágenes compartidas por la producción del kdrama.

