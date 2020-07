K-pop: Hanteo corona a CRAVITY como el mejor grupo rookie en lo que va del 2020

Hanteo Charts nombra a CRAVITY como “súper rookies del K-pop” luego de que la boyband de Starship lograra encabezar las ventas en la categoría de artista debut con su miniálbum SEASON 1: [HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE].

El grupo de nueve integrantes encabezado por su líder Serim estrenó su primer proyecto musical el 14 de abril del 2020 con la canción “Break all the rules” que dio que hablar en su momento.

CRAVITY revela nombre de para su fandom

Las ventas físicas de su primer día destacaron para tratarse de un grupo novato: 39.165 copias. Ello les permitió liderar el “daily chart” y el ranking acumulado de la tercera semana de abril.

CRAVITY: Desempeño en ventas de su primer EP. Foto: Hanteo Charts

Meses despues, este registro de música les concede otro logro. Con datos recuperados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, CRAVITY es el grupo debut (masculino o femenino) con más copias adquiridas a nivel local e internacional.

En total, se vendieron 101.779 discos. Con ello, habrían superado a otros rookie que empezaron su carrera este año como TOO, 2Z, Secret Number, Weekly y MCND.

La prensa coreana informó el logro de la boyband que tiene entre sus filas a cuatro exconcursantes de Produce X 101. Además resaltaron la presencia del grupo en redes sociales, que los posicionó en el puesto 12 del Social Chart de Billboard al momento de su debut.

Cravity en Star Today. Foto: captura

En adición a su primer MV, CRAVITY lanzó un nuevo videoclip para su b-side “Cloud 9”, con un concepto ligero que muestra una faceta opuesta a la que presentaron con “Break all the rules”.

