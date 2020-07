Con el carisma que lo caracteriza, Woo Do Hwan se prepara para su ingreso al servicio militar obligatorio el 6 de julio. Aunque sus seguidores lamentan que se aleje de los doramas por 18 meses, el actor sabe como animarlos con su buen sentido del humor.

Por ello, la cuenta de Instagram del actor ha estado activa mostrando las reuniones y paseos durante su tiempo libre antes de dedicarse por completo a su vida en el ejército.

Los días previos tuvo un reencuentro con dos colegas de la industria Kim Kyung Nam y Jang Ki Yong, quienes desearon que se cuide durante sus entrenamientos para regresar con buena salud.

Jang Ki Yong, Kim Kyung Nam y Woo Do Hwan. Foto: Instagram

Luego de ello, a solo dos días para su enlistamiento, Woo Do Hwan no tuvo mejor idea que inspirarse en su personaje Jo Eunseob (The king: Eternal monarch) para conmemorar otro hito: el corte de cabello militar que todos los nuevos soldados deben presentar a su ingreso.

Como recordará la audiencia del exitoso drama de SBS, el actor interpretó dos roles paralelos y en esta escena ambos deben prepararse para intercambiar lugares en los dos universos. Eunseop se resiste a cortarse el cabello, pero finalmente lo hace tras escuchar la amenaza de su doble Jo Young.

En la vida real, Woo Do Hwan se fotografió en una barbería mientras sostiene la máquina de corte de cabello. “Gracias por todo, espérenme”, escribió.

Woo Do Hwan en Instagram. Foto: 4 de julio.

Ahora solo queda esperar para ver el resultado del cambio de look. Es probable que la imagen llegue a pocas horas de su ingreso a la milicia.

