Kim Sang Bum, mejor conocido como Kim Bum, se acerca a los 32 años (edad coreana) con muchos logros en su haber, entre estos inolvidables interpretaciones que dejó para beneplácito de los seguidores de doramas.

Basta con mencionar Boys over flowers y los fans del actor relacionarán la serie ícono de Corea del Sur con la dulce y coqueta sonrisa del F4 So Yi Jeong.

Si bien Kim Bum ha realizado otros trabajos igual de recordados como Padam Padam o Dream, recientes fotografías suyas llevaron a que se compare su actual visual con el que lucía en el 2009, cuando dio vida al referido personaje.

Los foros y las redes sociales se encendieron, pues el cambio era casi imperceptible. Asimismo, a raíz de las imágenes resurgió el logro que ostenta desde hace 10 años: ser un ‘Ken coreano’ oficialmente reconocido por Mattel.

Kim Bum, 'Ken coreano' oficial de Mattel. Imagen: Arts News

“Celebridad que tuvo efecto positivo en la moda y la cultura”. Así se califica a quien se hace merecedor del título de los Barbie & Ken Awards, fiesta anual organizada por Mattel Korean en honor a la influencia que los famosos muñecos tienen desde 1959.

En su edición 2010, Kim Bum, que venía cosechando múltiples éxitos con East of Eden, Boys over flowers y Dream, fue elegido el ‘Ken Coreano del Año'.

Kim Bum, 'Ken coreano' oficial de Mattel. Imagen: Arts News

Como consecuencia, fue homenajeado y recibió una figura Ken única en el mundo, diseñada específicamente para que sus atuendos combinen a la perfección.

¿Y quién fue la ‘Barbie Coreana del 2010′? Pues nada menos que la actriz Hwang Jung Eum, compañera de Kim Bum en East of Eden y la recordada ‘Jackson’ Kim Hye Jin de She was pretty.

Kim Bum, 'Ken coreano' oficial de Mattel. Imagen: Arts News

