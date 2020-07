BOL4: Ahn Ji Young y Woo Ji Yoon hacen revelaciones sobre el supuesto conflicto entre ambas

El 3 de julio, Ahn Ji Young de BOL4 hizo una declaración sobre la relación con su excompañera en el dúo K-pop, Woo Ji Yoon.

La publicación de la cantante en Instagram se produjo tras las continuas especulaciones sobre los motivos para que Woo Ji Yoon abandone el grupo en abril de este año.

Según los internautas, Woo Ji Yoon habría incluido en sus temas frases que harían alusión a la mala relación que sostendría con Ahn Ji Young, punto que esta última tocó en su storie de Instagram.

“He visto la letra de “Dodo” en el álbum “Odd Child” una y otra vez. Lo mismo ocurre con la canción “Island”. No sé cuál era la intención, pero pasé un momento difícil porque parecía obvio que la letra era sobre mí”.

“En un intervalo de tiempo de 36 segundos, [aparecen] letras como: “Me apartaste”, “Encender gas”, “Auto justificación” y “Es un alivio que me vaya”.

Más adelante, Ahn Ji Young explica cómo ello sumado a las criticas de los internautas afectaron su salud mental.

“Voy a terapia todas las semanas y sufro de depresión. Todas las noches, ella viene a atormentarme en mis sueños, así que lucho con el insomnio. No podía soportarlo más y era demasiado difícil para mí verla, así que la dejé de seguir”.

“¿Están contentos ahora que he explicado por qué la dejé de seguir?”

Ahn Ji Young continúa pidiendo que se detengan las especulaciones sobre el tema, para no dañar los recuerdos sobre los buenos momentos en BOL4.

“Soy humano y tengo sentimientos también. Y es mi cuenta personal de redes sociales, así que si sigo o dejo de seguir, ¿qué debe importarles a ustedes? Ya no quiero que esto se convierta en un problema”.

3.7.2020. Post de Ahn Ji Young hablando sobre las letras de las canciones de Woo Ji Yoon. Crédito: captura Instagram

BOL4: La respuesta de Woo Ji Yoon

El 4 de abril, horas después de la publicación de Ahn Ji Young, su excompañera en Bolbbalgan4 brindó su posición sobre la controversia.

“La razón por la que no he dicho nada mientras tanto es porque no quería lastimar a las personas que se preocupan por mí con otro problema que comienza con mis palabras”.

“Pero pensándolo bien, me recordó cómo siempre me arrepentí de todos los daños que recibí por no hablar”.

4.7.2020. Mensaje de Woo Ji Yoon en Instagram. Crédito: captura Instagram

Luego, Woo Ji Yoon acepta que su salida de BOL4 no fue como la había planeado y que Ahn Ji Young aceleró el proceso. Sin embargo, aclara que las letras de sus canciones no tienen que ver con ella, y por el contrario fueron escritas mucho tiempo atrás.

“En lugar de irme de repente, quería terminar las cosas correctamente, así que estaba pensando en terminar el grupo después de un concierto”.

“Pero independientemente de mis propias intenciones, ella demostró que tenía la intención de separarse de mí más rápido, así que terminé dejando el equipo antes de lo que pensaba”.

“Con respecto a mi canción [...] era una que ya había escrito hace unos años y no, no tengo nada más que decir al respecto”.

4.7.2020. Traducción del mensaje de Woo Ji Yoon en Instagram. Crédito: captura Soompi

PUEDES VER Jimin pide perdón a Mina y asegura que solo quería mostrar el mejor lado de AOA

BOL4: el último post de Ahn Ji Young

Tras lo publicado por su excompañera, la solista de BOL4 decidió aclarar el porqué apresuró la salida de Woo Ji Yoon.

“[…] No quería desperdiciar nuestro álbum potencialmente final trabajando en él sin sinceridad. En cambio, le dije que era mejor concluir la actividad cuando había decidido irse, y ella estuvo de acuerdo”.

Seguidamente, Ahn Ji Young lamentó que la situación se hiciera pública, para finalizar diciéndole a Woo Ji Yoon “que no la ignore”.

“Pensé que podríamos haber resuelto este problema entre nosotros, así que me duele que hayamos tenido que llegar a esto”. Si crees que hay más que decir, no ignores mis llamadas y llámame”.

4.7.2020. Storie de Ahn Ji Young pidiendo que no se malinterprete la relación con su excompañera. Crédito: captura Instagram

PUEDES VER Jimin de AOA visitó a Mina tras revelarse bullying e intimidación

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.