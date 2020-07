Jennie de BLACKPINK y Kim Doyeon de Weki Meki tienen tierna interacción [VIDEO]

El 4 de julio, Jennie de BLACKPINK emocionó a sus 28,8 millones de seguidores en Instagram, al compartir entre sus stories una selfie junto a Kim Doyeon, vocalista de Weki Meki.

La instantánea habría sido realizada en el backstage del programa musical “Music Core” de MBC, donde ambas agrupaciones presentaron sus últimas canciones.

En el caso de BLACKPINK, el mega éxito mundial “How You Like That”, tema que marcó su regreso después de un año de inactividad musical. Y las chicas de Weki Meki con “OOPSY”, single principal de su tercer mini álbum HIDE and SEEK, lanzado el 18 de junio.

En la imagen, ‘Ruby Jane’ luce un chaleco tejido de Zara, mientras su amiga, ‘Princess Do’, modela un top de satin de Dolls Kill.

Acompañando a la fotografía, ‘Jendeukie’ escribió: “Linda Doyeon, a quien conocí en los programas de música”.

4.7.2020. Jennie de BLACKPINK publicó esta storie junto a Kim Doyeon de Weki Meki. Crédito: captura Instagram

En otro storie, Jennie comparte un video de Doyeon haciendo lip syncing o sincronización de labios de “How You Like That”, en el que también aparece Choi Yoo Jung ‘Yoyomi’, rapera de Weki Meki.

La interacción entre ‘JenJen’ y ‘DoDo’ continuó luego de que esta última compartiera la publicación de la vocalista de BLACKPINK en sus stories de IG, junto a la leyenda: “Jennie unnie, que es aún más linda”.

4.7.2020. Doyeon compartió el storie de Jennie de BLACKPINK. Crédito: captura Instagram

