AOA está más que nunca en la mira del ojo público, pero esta vez no por sus hits musicales y sus pegajosas coreografías.

La agrupación que fuera la girlband K-pop del 2014 atraviesa la etapa más oscura de su carrera debido a las revelaciones de la exintegrante Mina sobre el mal trato que durante muchos años recibió por parte de Jimin.

Jimin y MinA, exintegrantes de AOA.

A pesar de que solo la líder se ha visto vuelta en este escándalo, en los foros coreanos se vislumbra la pronta separación del grupo pese al éxito que significaron hace unos años. En esta nota conoce quiénes son ellas, cómo ascendieron a la fama y por qué se pronostica su final.

¿Quiénes son AOA?

AOA (Ace of Angels) es el primer grupo de chicas que debutó la FNC Entertainment, agencia de famosas bandas como FTISLAND y CNBLUE.

Inicialmente estaba conformado por 8 integrantes: Jimin, ChoA, Yuna, Hyejeong, Seolhyun, Chanmi, MinA y Youkyung (baterista).

Hicieron su entrada en el K-pop el 30 de julio del 2012 con el lanzamiento del sencillo “Angels’ Story” y el tema principal “Elvis”. Este último tuvo dos versiones: uno con coreografía y otro con las integrantes tocando instrumentos, el segundo concepto que manejaban.

La fama no les sonrió durante los primeros años. Según se sabe, en 2013 su agencia no les pagó porque no recuperaron el dinero invertido en ellas.

No es sino hasta el 2014 con “Miniskirt” que logran su primer éxito comercial y un consecuente premio en Inkigayo. Ese mismo año lanzaron “Short hair” y “Like a cat”, temas que convirtieron a AOA en una de las girlbands más buscadas.

El cambio conceptual fue uno de los factores que logró enganchar al público. En comparación con sus inicios, las integrantes emanaban sensualidad y poder a través de sus MV y coreografías.

Principalmente, Jimin y Seolhyun gozaron de respaldo, siendo esta última la ‘reina’ de los comerciales, inspiración de marcas del rubro de la belleza y cuidado del cuerpo. También tuvo éxito en el ámbito de la actuación.

Seolhyun y su icónica figura de cartón para la marca SKT. Imagen: SBS

Sin embargo, fue por estas mismas integrantes que dos años después el grupo experimentó una caída estrepitosa.

¿Qué pasó con AOA en 2016?

2015 fue un fructífero año para AOA: debutaron la subunidad AOA Cream, entraron al mercado japonés y publicaron el mini álbum Heart attack con el tema homónimo principal, ícono del K-pop.

El 10 de mayo del 2016 aconteció el evento que marcó al grupo. Durante su participación en Channel AOA de OnStyle Jimin y Seolhyun no pudieron reconocer a Ahn Jung Geun, importante personaje de la historia surcoreana y figura clave en el conflicto con Japón.

Al ser un país extremadamente patriótico la indignación de la comunidad fue aplastante: aún cuando pidieron disculpas públicas las famosas fueron objeto de burlas en redes sociales mientras ellas y su grupo perdían auspiciadores.

A los pocos días lanzaron el mini álbum Good luck. La canción tuvo buena recepción en los charts y shows; sin embargo, la polémica llevó a que el comeback duró solo dos semanas.

Integrantes dejan AOA

De manera posterior el grupo mantuvo perfil bajo y enfrentó la salida de varias miembros. Ese mismo 2016 Yookyung finalizó su contrato con FNC y en 2017, después del lanzamiento del primer álbum completo, la vocalista principal ChoA.

Park Choa, más conocida como Choa, fue vocalista principal de AOA desde 2012 hasta 2019.

AOA en la actualidad

En mayo del 2018 AOA tuvo estabilidad con Bingle Bangle. Aunque Mina se retiró exactamente un año después, la participación del grupo en QUEENDOM (finales del 2019) y el consecuente mini álbum New moon auguraban un resurgimiento.

Sin embargo, con la reciente salida de Jimin tras hacerse público el bullying que ejercía contra Mina los fans temen una disolución definitiva.

Mientras tanto, entre los expectantes no faltan voces que piden se abra un proceso legal, se investigue también la participación de las demás miembros en el caso y se profundice en la salida de ChoA.

Comentarios populares de internautas coreanos sobre la salida de Jimin de AOA. Imagen: Captura Ketizenstars

Cabe resaltar que Mina acusó a Jimin, mas no a las demás miembros. Con respecto a ChoA, por su propia palabra se sabe que dejó el entretenimiento para luchar contra la depresión y el insomnio.

