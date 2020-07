El 5 de julio (KST), horas después de que Jimin (líder del grupo K-pop AOA) publicará una disculpas en su cuenta de Instagram sobre el caso de bullying hacia su excompañera Mina, esta última realizó una preocupante y reveladora publicación.

En su post, Mina rechaza las disculpas realizadas por Jimin, revelando parte de la conversación que sostuvo después de encontrarse con ella de forma presencial el día anterior.

"¿Disculpas?¿Te disculpaste? Voy a decir lo que necesito decir antes de irme. Ayer, dijiste que actuaste así para que yo estuviera en el camino correcto".

Luego de ello, Mina descalifica a Jimin por su conducta, pidiendo que deje de mentir.

"Una persona así trajo a un hombre al dormitorio, y tuviste sexo con él. Primero debes estar en el camino correcto. Por lo menos, no deberías haber mentido".

Mina continúa con su mensaje preguntando porqué Jimin la odia, para luego lanzar una preocupante advertencia.

“Entiendo que me odiarás hasta el final y no quieres disculparte conmigo. Pero ¿qué? Nunca olvidaré la mirada en tus ojos cuando entraste. Cuando muera, te devolveré exactamente lo que me diste.”

Mina finaliza su mensaje señalando que Jimin 'ganó' y ella 'perdió'.

“Todos los ojos y oídos que estaban en mi casa, son todos iguales. Shin Ji Min, eres tan afortunada, todos están de tu lado. Has ganado. He perdido. Al final, he perdido”.

Una hora después de publicado el mensaje, Mina lo eliminó de su cuenta de Instagram.

