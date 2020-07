La exintegrante de AOA, Mina denunció a Jimin por años de acoso y bullying. Tras escándalo que remece el K-pop, finalmente la señalada líder del grupo emite un pronunciamiento.

El 4 de julio, a través de su cuenta personal de Instagram, Shin Jimin pidió perdón de manera pública a su antigua compañera y a quienes aún pertenecen a la girlband.

Tan solo un día antes, en la misma red social Mina había revelado los años de maltrato de sufrió por su parte.

Dentro de las múltiples acusaciones señala que no puedo ver a su padre que estaba enfermo con cáncer terminal por temor a ser amedrentada.

Asimismo, afirmó que cuando su progenitor falleció, Jimin le arrastró fuera de la sala de espera y le dijo que no llorara porque ‘estaba arruinando los ánimos de todos'.

Según comparte la ahora actriz, el maltrato vivido le llevaron a ser dependiente de las pastillas e intento de suicidio. Actualmente sigue tratamiento médico para combatir su estado mental y las consecuencias de sus autolesiones físicas.

Aunque de momento no se ha pronunciado FNC Entertainment, agencia que gestiona a AOA, la acusada emitió una disculpa pública.

Esta es la traducción del texto compartido originalmente en coreano.

“No puedo expresar todo en una breve publicación, pero lo siento mucho. Carecía de mucho como líder y me equivoqué. Mientras cargo este arrepentimiento y sentimiento de culpa, me doy cuenta de que no entendí bien a Mina durante el tiempo que pasamos juntas y no miré a mi alrededor con cuidado”.

Después de revelar su caso, Mina aseguró que las miembros de AOA y los gerentes fueron a su casa personalmente. A este evento se referiría la siguiente frase: “Ayer lloré, me disculpé y lloré de nuevo. Sin embargo, me doy cuenta de que las emociones que Mina ha acumulado sobre mí con el tiempo no se pueden resolver fácilmente, así que lo siento mucho”.

“Cuando era más joven creía que nuestro equipo solo debía mostrar nuestros buenos lados a nuestro staff y al mundo. Así pensaba durante mis veinte años, pero ahora me doy cuenta de que me faltó el lado humano como líder para liderar un equipo de esa manera. Lamento haber causado controversia y haber escrito una declaración tan desorganizada. Mas que cualquier otra cosa, me disculpo sinceramente con Mina y el resto de miembros, que han puesto mucho esfuerzo por las dos”.

