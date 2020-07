El 4 de julio, FNC Entertainment (agencia que gestiona al grupo K-pop AOA) publicó una declaración oficial anunciando la salida de Jimin.

Esto se produce después de la controversia generada por la denuncia de Mina sobre la intimidación que sufrió a manos de la exlíder de AOA, que la llevó a atentar contra su vida.

En la publicación se puede leer lo siguiente:

Este es FNC Entertainment.

Primero, nos gustaría disculparnos por causar preocupación a muchas personas a través de los eventos relacionados con Jimin que se han estado desarrollando recientemente.

A partir de este momento, Jimin ha decidido dejar AOA y detener todas sus actividades en la industria del entretenimiento.

Seguidamente, la agencia de AOA hizo un mea culpa de la situación.

“Además, nuestra agencia acepta la responsabilidad de toda esta situación y nos enfocaremos completamente en administrar a nuestros artistas [en el futuro]. Una vez más, nos disculpamos por causar preocupación a través de estos desafortunados asuntos”.

4.7.2020. Comunicado de la agencia de AOA. Crédito: captura Soompi

En el caso Jimin, esta hizo un mea culpa sobre su rol como líder y como no ayudó a Mina, pensando solo en el bienestar de AOA.

“Me doy cuenta de que no entendí bien a Mina durante el tiempo que pasamos juntas y no miré a mi alrededor con cuidado. Cuando era más joven creía que nuestro equipo solo debía mostrar nuestros buenos lados a nuestro staff y al mundo. Así pensaba durante mis veinte años, pero ahora me doy cuenta de que me faltó el lado humano como líder para liderar un equipo de esa manera”.

AOA, Jimin, Mina

En consecuencia, su excompañera Mina realizó una post en Instagram (ahora eliminado) en donde rechazaba las disculpas de Jimin, expresando: “Cuando muera, te devolveré exactamente lo que me diste”.

4.7.2020. Publicación de Mina sobre su excompañera en AOA, Jimin. Crédito: captura Instagram

