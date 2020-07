Pide apoyo a sus fans. Yeonwoo, ex integrante de MOMOLAND, se pronunció en su fancafe oficial en la madrugada del 4 de julio (KST) con un largo discurso sobre su proceso de transición de idol a actriz.

Seguidores del grupo K-pop recordarán que en noviembre del 2019, la agencia MLD anunció que ella dejaría sus actividades en el grupo para orientarse a una carrera en los doramas.

Aquel comunicado sobre el futuro de la visual y rapera del grupo citaba que “Yeonwoo tiene afecto profundo por MOMOLAND, pero ha decidido que continuar en paralelo con su carrera como actriz sería demasiado agotador para ella y su equipo”.

Yeonwoo. Créditos: bnt

No todos habrían visto con buenos ojos su decisión por lo que estaría recibiendo comentarios maliciosos en sus redes sociales. La publicación en su fancafé inicia dando cuenta sobre los usuarios que la critican constantemente. Pero ante ello, explica que su cambio fue algo que estuvo fuera de su control.

“¿Cuánta gente habrá con el coraje de renunciar a todo lo que le han dedicado en su juventud para cambiarlo por algo nuevo? No soy tan valiente. Y tampoco tengo la intención de hacerlo. No en el pasado y tampoco en el presente”.

Yeonwoo en "The great seducer" o "Tempted"

Yeonwoo, que participó en el dorama El gran seductor, continuó su argumento. “Todo lo que hice fue soportar por mi misma y aguantar pero no sirvió de nada. Yo no los traicioné por ambición de tener una nueva carrera”.

Aunque añadió que no puede revelar sus razones del todo, está dispuesta a seguir con su vida y “dibujar un nuevo futuro con la gente que ama”.

“La carrera y lo nuevo que estoy haciendo.. no tengo otra elección. Tengo que hacerlo si quiero mantener vivo mi sueño. Debo hacer esto para sentirme viva y para seguir viéndoles a ustedes. ¿Qué haría si renuncio a todo?”.

Lee a continuación la traducción completa:

Yeonwoo de MOMOLAND en su fancafé (4 de julio 2020). (1/2)

Yeonwoo de MOMOLAND en su fancafé (4 de julio 2020). (2/2)

Hace poco se confirmó que Yeonwoo fue elegida para un nuevo drama de KBS2 “If you cheat you die”, que será emitido en la segunda mitad del año. Seguidores de la ex idol esperan que reciba el respaldo necesario a sus proyectos.

