El 3 de julio, Mina de AOA sorprendió a sus seguidores al confesar que quiso suicidarse y al revelar que sufría de acoso por parte de su excompañera de agrupación Jimin a través de sus redes sociales.

La celebridad surcoreana abrió su corazón por medio de nueve publicaciones en Instagram, donde contó detalles del bullying que vivió mientras pertenecía a la agrupación K-pop y que intentó quitarse la vida.

Mina señaló como responsable del hostigamiento y malos tratos a Jimin de AOA en uno de sus post desde su perfil verificado en la mencionada red social.

Este es el texto traducido al español de la publicación donde la cantante de K-pop señala a la persona que le hizo bullying por casi 10 años (tiempo que fue trainee y permaneció en el grupo).

“No podré realizar mis sueños, ¿verdad? Pero si eres una persona mala, tampoco espero alcances la tuya. Al final de todo, incluso en mi estado ‘medio tonta’ de no poder abrir los ojos correctamente y tropezar con mis palabras debido a que tomo varias pastillas para poder dormir. Le dije a FNC (Entertainment) que fue por Jimin, y sin embargo, la compañía no escuchó lo que tenía que decir”.

“‘¿A quién le cuento mi historia?‘, es algo que me digo todos los días. He vivido un tipo así y nadie lo sabía porque nunca quise hablar. Estuve ocultando cajas de medicinas desde que tenía 21 años y guardé todo. He vivido así por Shin Jimin, porque la unnie está durmiendo muy bien ahora”.

Luego de contar todo lo que había ocultado por varios años, Mina de AOA aconsejó a quienes puedan estar pasando por una situación similar.

“Para aquellos que están pasándola por culpa de alguien, les digo: ‘Adelante y peleen en lugar de aguantarlo. También pueden contarle a alguien su historia'. Nunca tomes pastillas para dormir. No hay final para ellos. No vivan como yo, no lo aguanten”.

AOA

El grupo AOA debutó el 30 de julio de 2012 con ocho miembros: Jimin, Yuna, Hyejeong, Seolhyun, Chanmi, Choah, Youkyung y Mina.

Actualmente la girlband continúa con sus actividades solo con cinco integrantes.

