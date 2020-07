Mina confiesa que quiso suicidarse al sufrir acoso por otra miembro de AOA

Una grave acusación acaba de ser sacada a la luz luego de casi 10 años, la integrante del grupo K-pop AOA, Mina reveló que quiso suicidarse, aparentemente por el constante hostigamiento que sufría por parte de una de sus compañeras.

La idol de 27 años, edad coreana, utilizó su cuenta de Instagram para hacer una denuncia pública sobre los malos tratos de la cual era víctima por una de las miembros de la girlband a la que perteneció hasta el 2019.

Mina de AOA hizo un total de nueve extensas publicaciones en las que relata los motivos por los que intentó quitarse la vida y las pruebas que tendría sobre el bullying que habría sufrido mientras pertenecía a la compañía FNC Entertainment.

Créditos: Instagram de Mina ex AOA

Esta es la traducción de un extracto que escribió la cantante en Instagram.

“Honestamente, no quería dejar AOA, pero fui acosado durante 10 años por alguien que me odiaba, y francamente, al final, quería volver y seguir pese a todo. Al final, me rendí”.

La mayoría de los post en la red social verificada de Mina tenían una imagen de fondo negro, excepto por tres publicaciones.

La primera mostraba una presunta conversación que tuvo la celebridad surcoreana con su agencia, donde dudaban de su confesión.

Créditos: Instagram de Mina ex AOA

Esta es la leyenda:

“Hablé bien con el director de la marca, se disculpó, se disculpó, y se disculpó, pero sólo era un miembro del equipo, y él y el CEO marca fueron retirados”.

Asimismo, Mina de AOA dijo que encuentra fortaleza en su mamá cuando tiene pensamientos negativos.

“Realmente quiero acabar con esto, pero tengo que cuidar de mi madre. (...) He tenido que ganar dinero debido a los asuntos familiares desde una edad temprana, mi padre murió (...)”.

Créditos: Instagram de Mina ex AOA

