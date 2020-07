Kim Soo Hyun quedó afectado emocionalmente mientras grababa la escena ‘El niño zombie’ de It’s okay to not be okay

El episodio cuatro de It’s okay to not be okay fue uno de las más impactantes en lo que va de la trama, debido a que mostraron una de las más conmovedoras historias. Conoce el impacto que causó en Kim Soo Hyun, actor principal del drama coreano.

En el episodio tres del dorama muchos querían descubrir por qué los inversores se negaron a seguir con el proyecto del lanzamiento del cuento ‘El niño zombie’ creado por Seo Ye Ji.

Y fue hasta la cuarta entrega de It’s okay to not be okay que la audiencia conoció este sentimental historia de una madre y su hijo.

Luego de que Seo Ye Ji le recomendara a Kim Soo Hyun leer ‘El niño zombie’, este lo hace casi al final del episodio y termina entre lágrimas al relacionar su historia con la del cuento.

Cuando Gang Tae terminó la lectura rompió en llanto porque relacionó la historia con lo que vivió con su madre.

Mientras su mamá se preocupaba por Sang Tae, el pequeño solo quería sentir un poco de esa atención que le daba a su hermano mayor.

Asimismo, otra historia que se relaciona es la que vivió el hijo del congresista que es tratado en It’s okay to not be okay.

El joven solo pedía un poco de atención y buen trato por parte de su padre, quien lo menospreció toda su vida.

Kim Soo Hyun en It’s okay to not be okay

Cabe mencionar que en una conferencia de prensa, Kim Soo Hyun dijo que la escena que más le afectó emocionalmente fue cuando leyó el cuento de ‘El niño zombie', porque le recordó algunos momentos con su madre.

‘El niño zombie’ en It’s okay to not be okay

“En una pequeña aldea, nació un bebé. Era de piel pálida y ojos grandes. A medida que crecía, su madre se dio cuenta... de que le niño no tenía sentimientos.

Solo tenía deseos de comer como un zombie. Así que su madre lo encerró en el sótano para que la gente de la aldea no lo viera.

De noche, la madre robaba animales para alimentarlo. Así fue como lo crió en secreto. Una noche robaba un pollo, otra un cerdo. Así pasaron varios años.

Y un día, hubo un brote epidémico que mató a todos los animales...

Y las personas que sobrevivieron abandonaron la aldea. Pero la madre no podía dejar a su hijo.

Y para calmar su llanto, se cortó una pierna y se la dio, después un brazo, le dio todos sus miembros y cuando no quedó más que su torso, se acostó al lado del niño una última vez para darle lo que quedaba de ella...

Con ambos brazos el niño sostuvo el torso de su madre... y habló por primera vez: ‘Mamá, eres tan cálida’”

¿Qué quería el niño? ¿Saciar su hambre? ¿O sentir la calidez de su madre? .

Aquí el video completo de la historia compartida por Netflix.

