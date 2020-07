Estreno de nuevos capítulos de It’s okay to not be okay. El drama coreano de corte psicológico que mantiene a la audiencia enganchada de principio a fin emitirá sus episodios 5 y 6. Aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte ningún detalle.

Como se recuerda, la trama quedó cuando Kim Soo Hyun fue a ayudar a Seo Ye Ji tras haber sido agredida físicamente por su padre y mientras caminaba bajo la intensa lluvia descalza.

Conforme pasan los capítulos del dorama descubrimos la historia detrás de Moon Young y Gang Tae. Las vivencias que pudieron haberlos marcado para tener la personalidad que tienen en la actualidad.

¿Dónde ver los capítulos 5 y 6 de It’s okay to not be okay con subtítulos en español?

El kdrama It’s okay to not be okay o Está bien no estar bien es transmitido únicamente por tvN para Corea del Sur y para el resto del mundo en Netflix.

Cabe mencionar que durante las dos primeras semanas de emisión del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Je Yi, ocupó el Top 10 de contenido más visto del día.

Su estreno son cada sábado y domingo.

Créditos: tvN

Horario de transmisión de It’s okay to not be okay en Netflix.

It’s okay to not be okay en Perú: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Indonesia: 10.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Colombia: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Malasia: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en México: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Filipinas: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Chile: 11.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Argentina: 12.00 m.

It’s okay to not be okay en Estados Unidos: 11.00 a. m.

Tráiler del capítulo 5 de It’s okay to not be okay

Fotos del capítulo 5 de It’s okay to not be okay

Cap. 5 It's Okay to not be okay. Créditos: tvN

Cap. 5 It's Okay to not be okay. Créditos: tvN

Cap. 5 It's Okay to not be okay. Créditos: tvN

