El auge de It’s okay to not be okay viene viendo afectado por una reciente acusación iniciada por los fanáticos del difunto cantante de SHINee, Jonghyun. El motivo es que aparentemente el drama citó un fragmento de la carta escrita por el idol.

Los seguidores del K-pop señalan que en el primer capítulo del dorama de tvN y Netflix, hay una escena que comparten Gang Tae interpretado por Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji como Moon Young, donde recitan una conocida frase usada por el fallecido artista.

La escena de It’s okay to not be okay que hacen mención los fans de Jonghyun es la siguiente:

Kim Soo Hyun: ¿Podría dejar de fumar?

Seo Ye Ji: Acabo de prenderlo.

Kim Soo Hyun: No, no quiero uno. ¿Lo puede apagar?

Seo Ye Ji: Acabo de prenderlo

Kim Soo Hyun: Está prohibido fumar. Apáguelo

Seo Ye Ji: ¿Crees en el destino?

Kim Soo Hyun: ¿Qué?

Seo Ye Ji: Me escuchaste.

Kim Soo Hyun, intenta quitarle el cigarro.

Seo Ye Ji: ¿A quién le importa el destino? Si alguien aparece cuando lo necesitas uno lo llama “destino”.

La acusación contra It’s okay to not be okay va contra la última línea que dice Seo Je Yi, donde aparentemente citan parte de la carta escrita por Jonghyun para sus fans en un concierto en solitario que realizó años atrás.

Los shawols han vuelto tendencia los hashtags: #사코괜_종현편지_표절해명해 y #사이코지만_괜찮아_종현편지_표절해명해, donde principalmente piden a tvN disculparse y dar crédito al ex cantante de SHINee.

Aquí algunos comentarios de los fans de Joghyun contra la producción del dorama It’s okay to not be okay.

Críticas contra It’s okay to not be okay. Créditos: Twitter

Críticas contra It’s Okay Not To Be Okay. Créditos: Twitter

Al cierre de la nota ningún representante del kdrama transmitido por tvN y Netflix todos los sábados y domingos se ha pronunciado al respecto.

