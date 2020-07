GOT7: Youngjae recibió amenaza de sasaeng y lanza contundente mensaje en redes

Nuevamente, el miembro de GOT7, Youngjae lanzó un mensaje tajante contra los sasaeng que lo siguen a todas partes. Desde el 2019, el cantante reveló el acoso que vive constantemente.

El 2 de julio, el cantante K-pop sorprendió al compartir un comunicado en sus redes sociales evidenciando su molestia respecto a la actitud que estaría teniendo una persona que frecuentemente lo asedia en los lugares que asiste.

Este es el mensaje traducido al español que, Youngjae de GOT7 publicó en su cuenta personal de Instagram.

“Deja de pasar al frente de la estética. ¿Y me estás amenazando? Cuando me tomaste fotos en secreto hablando con otras personas en un café y luego se me acercó y me preguntó: ‘¿Puedo publicar esto?’”.

Y este fue el pie de foto que uso el artista K-pop.

“Si quieres ver cómo se arruina la vida de una persona, publica tus fotos y siéntelas por ti mismo”.

El mismo mensaje fue compartido en sus Insta Stories.

Como era de esperarse, los fans de GOT7 rechazaron las actitudes de los sasaeng y pidieron mayor seguridad para Younhjae.

En 2019, el cantante también denunció una situación similar de acoso y de igual forma emitió un comunicado en Instagram.

Este es el mensaje traducido al español.

“Por favor, así sean coreanos o extranjeros, dejen de llamarme. Si no quieren verme volverme realmente loco. Siguen llamando a todas horas del día, sin importar si es de día o de noche, así que no puedo dormir y me voy a volver loco”.

JYP Entertainment emitió un mensaje en el que condena el acoso contra sus artistas e inició un proceso legal en defensa no solo de todos los miembros de GOT7, sino de ITZY, el grupo femenino que también sufre de comentarios maliciosos en Internet.

