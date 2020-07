A pocos días de confirmarse que A love so beautiful, uno de los c-dramas más exitosos de Tencent TV, tendría remake como dorama, ya suenan con fuerza los nombres de las estrellas que podrían encarnar los roles protagónicos.

El 2 de julio, medios locales informaron que los elegidos por la producción fueron la actriz So Ju Yeon y el ex participante de Produce X 101 Kim Yohan.

“Es cierto que ella recibió la oferta. Es un drama que está revisando positivamente”, confirmó la agencia de So Ju Yeon.

Del mismo modo, los representantes del idol de 20 años comentaron, “él ha recibido el guion y está en negociaciones. Su aparición aún no ha sido confirmada”.

Kim Yohan (X1) y So Ju Yeon. Foto: SingleList

So Yu Jeon es modelo y actriz de 26 años conocida por participar en Dr. Romantic 2, emitido a inicios del 2020. Por otro lado, Kim Yohan es recordado por ser el “centro” del grupo K-pop X1. De aceptar el papel, sería su debut como actor de televisión.

Como se recuerda, Kim Yohan había sido confirmado para protagonizar la serie School 2020, pero dicho proyecto se canceló debido a controversias en el elenco de actrices.

Sinopsis de A love so beautiful

Sobre el argumento de A love so beautiful: El drama cuenta la historia de Chen Xiao, una alegre joven que durante su adolescencia vive enamorada de su compañero Jiang Chen, uno de los estudiantes más aplicados de su escuela.

Esta producción fue protagonizada por Chen Yue y Hu Yi Tian. La historia se adaptó de la novela To: Our pure little beauty del escritor Zhao Gan Gan.

La versión china está disponible para streaming en Netflix con el nombre de Un amor tan hermoso.

A love so beautiful en Netflix

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.