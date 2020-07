Song Joong Ki cerró el mes de junio publicando en la cuenta de Instagram de History D&C (agencia que lo gestiona) un divertido video junto a su compañero Yang Kyung Won, actor que figuró en el reparto de Crash landing on you.

A través del clip, Song Joong Ki muestra los entretelones de la sesión fotográfica que realizó semanas atrás y de las cuales se han revelado algunas imágenes.

PUEDES VER Song Joong Ki abandona elenco de la cinta Season of you and me [VIDEO]

Aunque el atractivo de la estrella de Hallyu sigue enamorando a sus seguidores, algunos medios asiáticos hacen hincapié en que el rostro del actor luce más pronunciado en la zona de los pómulos, incluso un portal llegó a reportar que sería consecuencia de un posible relleno facial.

Mientras tanto, History D&C acompañó la publicación del clip con el mensaje: “Incluso hoy, cuando veo a estos, siento que debería decir: ‘Come y diviértete’”.

PUEDES VER Song Joong Ki y Song Hye Kyo en su primera cita: Dispatch revela fotos inéditas

Mientras el actor de Arthdal Chronicles sacudía Instagram con su video, en Twitter se hizo viral una fotografía en blanco y negro de él junto a su otrora amigo, Park Bo Gum.

La imagen monocromática muestra al protagonista de Encounter sonriente en el teclado, mientras Song Joong Ki revisa su teléfono móvil.

Fotografía de Park Bo Gum y Song Joong Ki tomanada en 2016 y vuelta a viralizar en julio 2020. Crédito: Twitter

Sin embargo, para decepción de sus seguidores la imagen no es reciente. Fue tomada el 12 de junio de 2016, en medio de una gira de Song Joong Ki por Hong Kong para promocionar el dorama Descendants of the sun.

Precisamente fue esta producción la que sirvió para iniciar su relación con Song Hye Kyo, una de las estrellas femeninas más grandes que tiene Corea del Sur. Un año después, en 2017, la pareja anunció su boda.

Song Joong Ki Song Hye Kyo, la "boda de la década" en Corea del Sur.

Sin embargo, dos años más tarde, precisamente el 27 de junio del 2019, Song Joong Ki causó conmoción al avisar de su separación mientras Song Hye Kyo se encontraba de viaje.

Aunque el tema atrajo una gran cobertura mediática, las causas de su divorcio jamás fueron establecidas.

No obstante, fue evidente que los otrora mejores amigos Song Joong Ki y Park Bo Gum se distanciaron, lo que dio pie a que se especulara que este último fue el ‘tercero en discordia’.

Song Hye Kyo y Park Bo Gum actuaron juntos en el K-drama "Encounter", del 2019.

De ahí para adelante, las tres estrellas se concentraron en sus respectivas carreras. Hasta unas semanas atrás cuando Song Joong Ki se convirtió en tema de titulares al ser relacionado sentimentalmente con una abogada, situación que la agencia del actor negó rotundamente.

En cuanto a él, concedió una entrevista donde declaró: “Todos los días parecen ser lo mismo”.

PUEDES VER Song Joong Ki se convierte en piloto espacial en el film de ciencia ficción Space Sweeper

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.