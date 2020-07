SF9 lanza un intrigante video teaser para su single “Summer Breeze”

El 30 de junio, el grupo K-pop SF9 causó intriga entre sus seguidores con el lanzamiento del primer MV teaser “Summer Breeze”.

Estrenado en simultáneo en su cuenta oficial de Instagram y YouTube, el single sirve como preámbulo al lanzamiento del octavo mini álbum del grupo, 9loryUS, programado para el 6 de julio a las 6 p.m. KST.

Totalmente opuesto a lo que el título sugiere (Summer Breeze en español es brisa de verano), el concepto por el que apuesta el grupo de FNC Entertainment, es oscuro donde los integrantes aparecen manejando armas, como si de una película de mafiosos se tratara.

El inicio también resulta intrigante con una serpiente dorada. Mientras que en otra escena aparece Hwiyoung sosteniendo un ramo de flores.

Las reacciones del fandom, Fantasy, no se han hecho esperar y las primeras teorías sugieren una afición de FNC Entertainment por incluir armas en las promociones de sus grupos K-pop.

Esto en referencia al MV “Come See Me” de AOA, el single principal para su sexto mini álbum New Moon, lanzado el 26 de noviembre del 2019. Tampoco pasa desapercibido el curioso light stick de Cherry Bullet, en forma de pistola.

Finalmente, previo al lanzamiento del MV, la agrupación liderada por Young Bin, también publicó en sus redes sociales los jacket poster de “Summer Breeze”.

Ro Woon, Jae Yoon, Tae Yang, Da Won, Zu Ho, Cha Ni, In Seong, Hwi Young y Young Bin aparecen retratados como una dualidad, una versión soft (suave) y otra dark (oscura). Revisa las imágenes en la galería de la parte superior.

