Con 504 títulos de producciones procedentes de Bollywood en su catálogo, Netflix parece no deparar muchas sorpresas sobre este género para el mes de julio.

El gigante del streaming solo ha puesto fecha a dos nuevos ingresos procedentes de la India (además de anunciar la salida de 16 títulos).

PUEDES VER Netflix: estreno de dramas coreanos en julio 2020

No obstante, portales como Access Bollywod ponen en su lista de estrenos de julio a otras 4 producciones, que, si bien cuentan con un perfil en Netflix, no brindan más información sobre su fecha de estreno ni cuentan con un tráiler promocional.

Penalty

Fecha de estreno: 4 de julio

Esta producción del 2019 es protagonizada por Lukram Smil, Kay Kay Menon y Shashank Arora. Su trama gira en torno al racismo que deberán enfrentar un profesor de fútbol y su estudiante.

Indian Matchmaking

Fecha de estreno: 16 de julio

Publicitado como “La celestina de la India”, este programa de telerrealidad sobre matrimonios arreglados es conducido por Sima Taparia, una famosa consultora de bodas procedente de Mumbai.

Netflix: el reality Indian Matchmaking está programado para estrenarse en julio 2020. Crédito: Binged

PUEDES VER Doramas coreanos se estrenan en julio 2020

Bollywood: salen de Netflix en julio

1 de julio

Badalte Rishton Ki Dastaan, Temporada 1 (2013)

Ho Mann Jahaan (2015)

Khelti Hai Zindagi Aankh Micholi, Temporada 1 (2013)

Maharakshak: Aryan, Temporada 1 (2014)

Players (2012)

Razia Sultan, Temporada 1 (2015)

Satrangi, Temporada 1 (2014)

Waar (2013) Wrong No. (2015)

6 de julio

Motu Patlu: King of Kings (2016)

15 de julio

Agent Raghav: Crime Branch, Temporada 1 (2015)

Bhaage Re Mann, Temporada 1 (2015)

Bh Se Bhade, Temporada 1 (2013)

Gangs of Haseepur, Temporada 1 (2014)

Maharakshak: Devi, Temporada 1 (2015)

20 de julio

The Most Beautiful Hands of Delhi, Temporada 1 (2017)

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.