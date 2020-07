BLACKPINK logra tres récords Guinness con “How you like that” y supera a BTS

La página de Guinness World Records hizo oficial el registro de tres nuevas marcas interpuestas por la agrupación BLACKPINK tras el lanzamiento de su canción “How you like that”, que superó los récords conseguidos por BTS en 2019.

Como era de esperarse, los BLINK de todas partes del mundo celebran este nuevo éxito del grupo K-pop a través de las redes sociales.

Estas son las tres categorías que superó BLACKPINK con “How you like that”:

- El video de YouTube más visto en 24 horas.

- El video musical más visto en YouTube en 24 horas.

- El video musical de YouTube más visto en 24 horas por un grupo de K-pop.

Cabe mencionar que BLACKPINK obtuvo 86.3 millones de reproducciones en el primer día de lanzamiento de su sencillo en la plataforma de video.

Como se recuerda, BTS en 2019, logró los mismos récords Guinness con su tema “Boy with luv” con Hasley en YouTube. En aquel entonces, consiguió 74.6 millones de visualizaciones.

Otros artistas que también alcanzaron estas marcas fueron Ariana Grande - “Thank you next” con 55.4 millones de vistas, de igual forma Taylor Swift - “Look What You Made Me Do” con 43.2 millones de reproducciones y BLACKPINK - “Kill this love” con 56.3 millones de views.

Asimismo, el grupo de YG Entertainment consiguió dos reconocimientos más relacionados al día del lanzamiento de “How you like that”.

- La mayoría de los espectadores para el estreno de un video en YouTube.

- La mayoría de los espectadores para el estreno de un video musical en YouTube.

