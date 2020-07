El portal Naver compartió el artículo de Sport Seul sobre el anuncio oficial de los actores que formarán parte de All of us are dead, nueva serie de zombies para Netflix. La plataforma streaming viene apostando por más series coreanas debido al éxito que han tenido con Itaewon class, Crash landing on you, Love alarm o The king: Eternal monarch.

El 1 de julio se informó que los actores de doramas que formarán parte de esta producción serán: Yoo Chan Young, Park Ji Hoo, Jo Yi Hyun, Park Solomon y Yoo In Soo.

La trama de All of us are dead está inspirada en el webtoon Now our school y cuenta la historia de un grupo de estudiantes de secundaria que se enfrentan a una situación de crisis extrema cuando quedan atrapados en la escuela, mientras que el mundo enfrenta un virus zombie.

Sobre los actores de la nueva serie de Netflix:

Yoo Chan Young

Yoo Chan Young, actor de 19 años y ha participado en 15 doramas, de los cuales destacan Nobody knows y Still 17.

Yoon Chan Young. Créditos: SnowBall Entertainment

Park Ji Hoo

Park Ji Hoo debutó el año pasado con la película ‘Hummingbird’ y ganó el premio a la actriz más joven en el 18 ° Festival Internacional de Cine de Tribeca, ha tomado el papel de Onjo, la chica de secundaria más popular de la escuela con su personalidad peluda y agradable

Park Ji Hoo. Créditos: Captura película Hummingbird

Jo Yi Hyun

Jo Yi Hyun también posee una corta experiencia en el medio, pero ha obtenido buenas críticas por sus papeles en el kdrama Saneful doctor’s life y Transfomation.

Jo Yi Hyun. Créditos: Facebook

Park Solomon

Por otra parte, se encuentra Park Solomon, quien protagonizó el drama The watchman y jugó el papel principal en el drama chino Aspect orientation, basado en un popular webtoon e interpretó el papel de Su Hyuk.

Park Solomon. Créditos: Facebook

Yoo In Soo

Yoo In Soo debutó en Strong woman y participó en películas como School 2017 y Buam dong avengers.

Yoo In Soo. Créditos: Instagram

