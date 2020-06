Con la finalidad de apoyar a las familias afectadas por la pandemia de la COVID-19, el canal MBC de Corea del Sur anunció el lanzamiento del concierto de donación llamado World is ONE, donde participarán los más representativos artistas del K-pop.

Al medio surcoreano se le une en la organización World Vision, para brindar consuelo y esperanza a través del Hallyu a todas las personas del mundo afligidas por el coronavirus.

Luego del éxito de MBC Ilsan Public Hal, el canal lanzó World is ONE, una forma de show online y respetando la distancia social. Leeteuk de SUPER JUNIOR y Seunghee de Oh My Girl serán los MC.

Para este concierto se han confirmado la presencia de 14 grupos K-pop. Entre los cuales se encuentran:

SUPER JUNIOR

Quienes tuvieron un exitoso concierto online, el pasado 30 de mayo a través de VLive.

MAMAMOO

Las chicas de MAMAMOO también participarán en la K-Con 2020, pero no contarán con la presencia de Hwasa, debido a una lesión que tuvo mientras practicaba para sus próximos shows.

STRAY KIDS

Stray Kids también forma parte de line-up del World is ONE de MBC. La agrupación cantará su último éxito.

KARD

Los chicos de KARD se suman al evento benéfico tras su exitoso comeback con “Red moon”.

Asimismo, el line-up del World is ONE de MBC está conformado por SF9, APRIL, N.FLYING, Oh My Girl, WJSN, Ha Sung Woon, Heize, Space Girl, Play Idol y Hiphop Girlz.

La fecha en la que se realizará el concierto está programado para el 9 de julio a las 7.00 p. m. (KST) y será transmitido por VLive y Naver TV.

Todo el dinero recolectado será donado a la Agencia de Visión Mundial para prevenir los peligros de la COVID-19 en los grupos vulnerables del mundo.

