Canal francés tuvo comentarios racistas contra TWICE en documental de BLACKPINK

Los seguidores de TWICE se encuentran muy molestos con M6 o Métropole Television, el tercer canal más visto en Francia, por haber lanzado comentarios ofensivos y racistas contra sus idols luego de que fueran mencionadas en un documental centrado en la última canción lanzada por BLACKPINK.

El informe hablaba sobre “How you like that” y el éxito que viene representando para el grupo K-pop de YG Entertainment, también de la imagen que quieren reflejar a su público.

Todo empezó cuando Jane Carda, redactora de la revista K-pop life, especialista citada por el canal francés M6, comentaba sobre su vestimenta y el concepto de poder femenino que representan para ella, optó por compararlas con TWICE.

“Lo que quiere es poder transmitir su fuerte personalidad, cada una con su carácter. De que cada quien puede ser lo que quiera”, empezó diciendo la periodista.

Fue en ese momento que, la voz en off del informe del canal francés M6, dijo: “Un tono feminista, en resumen de lo que dijo sobre BLACKPINK, y están lejos de ser como los grupos habituales como TWICE, donde son más integrantes y parecidas a un dulce universo”.

Estos comentarios causaron gran indignación a los ONCE, quienes volvieron tendencia mundial el hashtag: #M6ApologizetoTwice.

Asimismo, destacaban las virtudes, logros, talentos que tienen las miembros de TWICE y acusaban de racista al canal M6.

Por otra parte, los BLINK, fans de BLACKPINK se solidarizaron con los ONCE y exigieron respeto para todos los grupos de K-pop.

