El 30 de junio, HB Entertainment (agencia que representa al actor coreano Lee Yi Kyung) confirmó que la estrella de 31 años estaría evaluando aceptar un papel en el nuevo dorama de KBS2.

“Es cierto que Lee Yi Kyung recibió una oferta para aparecer en ‘New Secret Royal Inspector’ y él es actualmente revisando el papel”, señaló un vocero.

El actor que protagonizó en 2019 el dorama “My Wife’s Bed” (además de un cameo en “Hotel de Luna”) asumiría en esta nueva producción el personaje del inocente y emotivo Park Choon Sam.

Por otro lado, se conoció que el papel principal de Sung Yi Gyeom, un inspector real secreto, fue ofrecido a L (Kim Myung Soo), vocalista del grupo K-pop INFINITE. De aceptar, sería su segundo kdrama histórico después de actuar en “Ruler Master of the Mask” de 2017.

Kim Myung Soo (L) en una escena del dorama Ruler: Master of the Mask (MBC, 2017). Crédito: Dispatch

En el caso de Kwon Nara se le ofreció el papel de Hong Da In, una gisaen, artista de entretenimiento especializada en el baile y la música.

De asumir el papel, sería la primera vez que la actriz actué en una producción histórica, siendo su último trabajo el éxito de JTBC, Itaewon Class.

Kwon Nara en una escena del dorama Itaewon Class (JTBC, 2020). Crédito: HanCinema

Hasta el momento se ha confirmado que ‘New Secret Royal Inspector’ será dirigido por Kim Jung Min, cuyo últimos trabajos incluyen “Love Affairs in the Afternoon” (Channel A, 2019) y “Sweet Stranger and Me” (KBS2, 2016), este último con Soo Ae y Kim Young Kwang.

En cuanto al guion basado en la dinastía Joseon será escrito a dos manos por Park Sung Hoon y Kang Min Sun.

