Los fans de BLACKPINK, conocidos cariñosamente como BLINK, tienen un nuevo motivo para celebrar después del éxito que resultó ser el comeback del grupo K-pop con “How You Like That”.

Ahora, la marca de moda francesa Saint Laurent anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la elección de Rosé como su nueva cara global para la campaña de otoño.

“Todavía no puedo creer que sea un embajador mundial, que represente una marca que pensé que era realmente genial durante mucho tiempo”, dijo Rosé en una entrevista a Elle Korea.

La vocalista de BLACKPINK también dedicó unas palabras de elogio para el director creativo de YSL, Antony Vaccarello.

“Estoy aprendiendo mucho de su creatividad, experiencia y humanidad. Es increíble poder trabajar con una persona tan maravillosa”.

El primer video de la campaña (de estilo monocromático) es dirigido por el legendario fotógrafo David Sims y muestra a Rosé con un vestido de encaje de un solo hombro, botas hasta el muslo, y delicadas cadenas de plata.

En otra imagen, Rosé modela una blusa con estampado de leopardo, similar a la que luce el músico estadounidense Lenny Kravitz, también imagen de esta campaña.

La asociación entre ‘Chaenggie’ y Antony Vaccarello se venía rumoreando desde marzo de este año, cuando la integrante de BLACKPINK asistió al desfile de Saint Laurent durante el Paris Fashion Week 2020 F/W 2020.

En una entrevista con el influencer francés Loic Prigent, Rosé dedicó dulces palabras para el diseñador, con quien además compartió una fotografía en su cuenta de Instagram.

“Tiene su propio estilo y le gusta apegarse a él. Eso es lo que respeto de él. Está seguro de lo que quiere y de la imagen que construye”.

