Aunque ahora se encuentre en medio de la polémica por su divorcio con Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun ha sabido ganarse el aprecio de los fans gracias a su talento para la interpretación.

Si bien el actor coreano que hoy cumple 33 años no puede jactarse de tener un repertorio tan amplio comparado con los de sus contemporáneos, sí podría hacer alarde de que la mayoría, por no decir casi todos sus trabajos son reconocidos de manera positiva por la audiencia.

Además, es destacable el salto que dio en su carrera: de modelo de pasarelas a actor de videos musicales y finalmente, estrella de la televisión.

Aquí, un repaso por los mejores interpretaciones que ha realizado a la fecha.

Chun Yoon Jae de My love from the star (2013-2014)

El primer dorama de la carrera de Ahn Jae Hyun y el mismo con el que ganó los premios a ‘Mejor muevo actor’ de los 7th Korea Drama Awards y ‘Nueva estrella’ de SBS Drama Awards.

En la serie de fantasía moderna dio vida a Chun Yoon Jae, el rebelde hermano menor de una estrella Hallyu que termina enamorando a un extraterrestre.

My love from the star fue protagonizado por Jun Ji Hyun y Kim Soo Hyun.

Park Tae Il de You’re all surrounded (2014)

En su segundo papel para doramas Ahn Jae Hyun interpretó a Park Tae Il, detective novato con un pasado tormentoso que se suma al tercer equipo de la Unidad de Delitos Violentos.

En You’re all surrounded compartió escena con Lee Seung Gi, Cha Seung Won y Go Ah Ra.

Park Ji Sang de Blood (2015)

Como muy pocos actores, Ahn Jae Hyun logró su primer protagónico con solo dos series como referentes de su trabajo.

En Blood, dorama del 2016 que protagonizó junto a su ahora expareja Goo Hye Sun, encarna a un vampiro cirujano cuya vocación para salvar vidas es puesta a prueba por su sed de sangre.

Kang Hyun Min de Cinderella and four knights (2016)

El intrépido Kang Hyun Min que termina cambiando por completo la vida de la estudiante Eun Ha, a quien lleva con engaños a la boda de su abuelo millonario.

Si bien el personaje de Ahn Jae Hyun en Cinderella and four knights no es el principal, un gran sector de la audiencia deseaba su ‘happy ending’ al lado de la protagonista.

En esta comedia romance comparte escena con Jung Il Woo, Park So Dam (Parasite), Son Na Eun de Apink y Jo Hye Jung.

Cha Min Joon de Reunited words (2017)

En Reunited word, la estrella interpreta a Cha Min Joon, un chef y dueño de restaurante de 34 años que es rechazado por su asistente de cocina.

Ella (Lee Yeon Hee como Jung Jung Won) no puede olvidar a su novio que murió atropellado 11 años atrás. Sin embargo, día encuentra tirado a un joven frente a su casa: es su fallecido amor Hae Sung que regresó al mundo terrenal con la misma edad con la que partió (19 años).

Lee Kang Woo de Love with flaws (2019)

En su más reciente kdrama dio vida a Lee Kang Woo, un hombre egocéntrico y obsesionado con la apariencia que termina enamorado de una profesora de Educación Física que odia a los hombres guapos.

La comedia romántica Love with flaws es coprotagonizado por Ahn Jae Hyun y Oh Yeon Seo.

Ahn Jae Hyun en MVs K-pop

Antes de iniciar su carrera en la pantalla chica, Ahn Jae Hyun llamó la atención por sus apariciones en videos musicales de K-pop.

La fanaticada no podrá olvidar al novio que despierta el inesperado triángulo amoroso en el MV para “Please don’t...” de K.Will.

Asimismo, al joven que se marcha y parte el corazón de Bora y Hyorin en el clip “Gone not around any longer”.

