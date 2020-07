El 1 de julio, el portal coreano SpoTVNews confirmó que el éxito de la cadena QQLive (Tencent TV) “A Love So Beautiful” de 2017, tendrá su versión coreana en formato de dorama.

El cdrama de corte juvenil romántico está basado en la novela “To: Our Pure Little Beauty” del escritor chino Zhao Gan Gan. Hu Yi Tian y Chen Yue, rompiendo récords de sintonía en su momento.

"A Love So Beautiful" es un cdrama del 2017, protagonizado por Hu Yi Tian y Chen Yue. Crédito: Instagram

“A Love So Beautiful” (Un amor tan hermoso, en español) fue protagonizado por los actores Hu Yi Tian y Chen Yue, rompiendo récords de sintonía en su momento.

La trama cuenta la historia de amor de dos amigos de infancia con personalidades totalmente diferentes. Mientras Chen Xiao Xi (Chen Yue) es una enérgica joven que no siente pena en demostrar su amor por Jiang Chen (Hu Yi Tian), un aplicado estudiante, que la rechaza para encontrarse tiempo después como estudiantes universitarios.

Debido a las similitudes en la trama se llegó a decir que “A Love So Beautiful” era la versión china de “Playful Kiss”, dorama protagonizado en 2010, por Kim Hyun Joong y Jung So Min.

Según la información difundida por SpoTVNews, el remake se encuentra en preproducción por lo que aún no se ha confirmado quienes interpretarían a los personajes principales, ni la fecha estimada de lanzamiento.

No obstante, el portal coreano Insight realizó un casting virtual de que actores coreanos serían los ideales para interpretar el remake de “A Love So Beautiful”.

En primer lugar, figura Cha Eun Woo en el rol principal de Jiang Chen y Park Shi An para Chen Xiao Xi.

El portal coreano Insight propusó a Cha Eun Woo y Park Shi An como candidatos a protagonizar el remake de “A Love So Beautiful”. Crédito: Instagram

