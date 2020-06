El mes de julio significaría un gran avance para Netflix y sus estrenos de dramas coreanos, y es que se ha venido especulando que nuevas producciones serán emitidas en simultaneo con Corea del Sur y también aquellas que hicieron historia.

A continuación, te presentaremos la lista de doramas que ingresan al extenso catálogo de la plataforma de streaming.

Did we love? o Was it love?

Sinopsis: Después de 14 años sin romance, una productora de películas con problemas y una madre soltera se enfrentan a la inesperada llegada de 4 hombres a su vida, un autor, un actor, un CEO y un hombre más joven, que podrían revivir su deseo latente de amor.

Actores de Was it love?

-Song Ji Hyo

-Son Ho Jun

-Song Jong Ho

-Koo Ja Sung

Fecha de estreno de Was it love? en Netflix: 8 de julio

Tráiler de Was it love?:

Elegant friends

Sinopsis de Elegant friends: Un asesino tiene una obsesión por atacar a parejas casadas que bordean los 40 años. La vida de un grupo de amigos se ve envuelta en un caos al ser el próximo objetivo del homicida.

Actores de Elegant friends:

-Yoo Joon Sang como Ahn Goong Cheol

-Song Yoon Ah como Nam Jung Hae

-Kim Hye Eun como Kang Kyung Ja

-Bae Soo Bin como Jung Jae Hoon

-Han Da Gam como Baek Hae Sook

-Kim Sung Oh como Jo Hyung Woo

Fecha de estreno de Elegant friends en Netflix: 10 de julio

Tráiler de Elegant friends:

Hotel del luna

Sinopsis de Hotel del luna: Cuenta la historia de Jang Man Wol y Goo Chan Sung. Ella es la dueña de un hotel por haber cometido un terrible pecado y él un administrador que llega a trabajar con la mujer de sus pesadillas.

Actores de Hotel del luna:

-IU como Jang Man Wol

-Kim Gyu Ri como Jang Man Wol (cuando es niña)

-Yeo Jin Goo como Goo Chan Sung

-Kim Kang Hoon como Goo Chan Sung (cuando es niño)

Fecha de estreno de Hotel del luna en Netflix: 15 de julio

Tráiler de Hotel del luna:

Descendant of the sun

Sinopsis de Descendant of the sun: Narra la historia de Si Jin, soldado del Ejército, y Mo Yeon, doctora de profesión. Ambos al conocerse se enamoran, pero sus citas no funcionan bien. Los dos son llevados a otros países por su profesión, pero por esas cosas del destino se reencuentran.

Actores de Descendant of the sun:

-Song Joong Ki es Capitan Yoo Shi Jin

-Song Hye Kyo es la doctora Kang Mo Yeon

Fecha de estreno de Descendant of the sun en Netflix: Aún por confirmar

Tráiler de Descendant of the sun:

Fight, for my way

Sinopsis de Fight, for my way: Cuenta la historia de cuatro amigos desde la niñez y ya siendo adultos ven cómo han cambiado sus vidas a comparación de los sueños que tenía.

Actores de Fight, for my way:

-Park Seo Joon es Go Dong Man

-Kim Ji Won es Choi Ae Ra

-Ahn Jae Hong es Kim Joo Man

-Song Ha Yoon es Baek Seol Hee

Fecha de estreno de Fight, for my way en Netflix: Aún por confirmar

Tráiler de Fight, for my way:

