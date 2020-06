Minhyuk sobre FANTASIA X: “Espero que este álbum sea mágico y haga felices a todos”

MONSTA X regresó a la escena musical coreana con FANTASIA X el 26 de mayo del 2020. A poco más de un mes del lanzamiento, Minhyuk comparte sus pensamientos sobre el octavo mini álbum del grupo.

La estrella del K-pop brillará en la edición de julio de Dazed Korea. Como adelanto, la revista reveló en su versión digital un extracto de la entrevista en la que ‘MinMin’ revela las expectativas que habían ante el lanzamiento.

Lee Minhyuk de MONSTA X. Foto: Dazed Korea

“Mientras fui el MC de un programa de música (Inkigayo), conocí a muchos cantantes interesados en saber cuándo se lanzaría el álbum, cuál sería el concepto y qué tipo de canciones habría en este”.

La particular situación que también se compartía entre el fandom MONBEBE le hizo sentir presión, según confiesa. Sin embargo, la sensación iba acompañada de felicidad.

En esta oportunidad, Lee Minhyuk afirmó que todos los temas del mini álbum eran de su agrado. En particular se refirió sobre el tittle track: “No es fácil combinar las dos características, pero la canción principal, “Fantasia”, es rítmica e intensa”.

La predilección de ‘Minmong’ por las artes plásticas, específicamente la pintura, es ampliamente conocida. Cuando se le consultó sobre un sueño o meta que tenga durante estos días, su respuesta reflejó su pasión artística.

“No creo que tenga un gran sueño estos días. Disfruto viendo exhibiciones, pero no puedo ir últimamente porque he estado ocupado estos días. Me siento realmente bien cuando voy a exposiciones. Quiero visitar casualmente una sala con mis miembros a quienes también les gustan”.

Finalmente, en el extracto de Dazed Korea se revela su anhelo sobre FANTASIA X: “Espero que este álbum sea mágico y haga felices a todos con solo pensarlo”.

Mira la sesión fotográfica que acompañó la entrevista a Minhyuk.

Lee Minhyuk de MONSTA X. Foto: Dazed Korea

Lee Minhyuk de MONSTA X. Foto: Dazed Korea

Lee Minhyuk de MONSTA X. Foto: Dazed Korea

