Si extrañas ver a Jung Il Woo en doramas históricos, esta noticia te encantará. El actor que conquistó a la audiencia con sus personajes de The Return of Iljimae (2009) y The Moon That Embraces the Sun (2011) podría protagonizar la nueva serie épica y de romance Bossam – Stealing Fate.

El 29 de junio los medios locales informaron que el famoso surcoreano de 32 años recibió la oferta para el rol protagónico de la producción que será dirigida por Kwon Seok Jang (Miss Korea, 2013).

Ambientado en el reinado de Gwanghae, decimoquinto de la era Joseon, la historia escrita por Kim Ji Soo y Park Cheol retratará el amor entre la princesa Soo Kyung y Ba Woo, un prófugo cuyo negocio es encontrar potenciales esposos a viudas que ya no tenían esperanzas de casarse nuevamente.

Cuando era joven, el personaje masculino principal fue acusado injustamente de conspiración contra la realeza. Aunque pudo escapar de su castigo, tuvo que vivir en medio de la pobreza.

La nueva complicación en su trajín como prófugo se dará cuando, accidentalmente, termine secuestrando a la princesa Soo Kyung.

Jung Il Woo, actor coreano de 32 años. Créditos: HB Entertainment

Bossam – Stealing Fate que además de la historia de los protagonistas reflejará las injusticias sufridas por las mujeres y pobres de la época, será emitido durante el primer trimestre del 2021.

Sobre la participación de Jung Il Woo, una fuente de su agencia representante HB Entertainment afirmó que la estrella se encuentra evaluando la oferta tras recibir el guion.

En tanto, actualmente protagoniza la comedia moderna Sweet Munchies junto a Kang Ji Woon (ex KARA) y Lee Hak Joo Sweet.

Sweet Munchies es protagonizada por Jung Il Woo, Kang Ji Young y Lee Hak Joo. Créditos: jTBC

