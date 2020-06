It’s okay to not be okay: Kim Soo Hyun olvidó su línea por abrazar a Seo Ye Ji en plena grabación

El drama coreano It’s okay to not be okay de tvN y Netflix sigue llamando la atención no solo por la trama de corte psicológico, sino por las grandes actuaciones de los protagonistas, y es precisamente la pareja principal la que atrae miradas por la gran química que tienen durante las grabaciones.

La complicidad entre Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji fue expuesta tras la revelación del detrás de cámara de los dos primeros capítulos del kdrama.

En el video compartido por tvN podemos ver cómo de principio a fin los actores de It’s okay to not be okay se contagian de risas por sus ocurrencias.

Como dato curioso, Kim Soo Hyun habría propuesto realizar el acercamiento que ambos personajes tienen luego de que Kang Tae le enseñe el ‘abrazo mariposa’ a Moon Young que aparece en el capítulo 2 de drama coreano.

Esta situación también tiene una anécdota aparte para contar, ya que se tuvo que grabar varias veces la escena del abrazo porque el actor se olvidaba de mencionar sus líneas.

Ver el video completo del detrás de cámaras It’s okay to not be okay.

Cap 3 y 4 It’s okay to not be okay

Cada viernes y sábado se estrenan nuevos capítulos de It’s okay to not be okay a través de tvN en Corea del Sur y el resto del mundo por Netflix.

Sobre el abrazo mariposa visto en It’s okay to not be okay

Esta terapia no fue inventada para el drama, sino que existe y fue desarrollada por la psicóloga y terapeuta Luciana Artigas. Consiste en un técnica para relajar de manera sencilla, especialmente para aquellas personas que sufren de ansiedad, inseguridad, miedos, fobias, entre otros trastornos.

También es eficaz para desbloquear sentimientos, recuerdo y/o pensamientos destructivos que tenga una persona.

